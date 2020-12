Rasoi Braun, il perfetto regalo di Natale per lui

Con l’arrivo di dicembre inizia la tanto sospirata corsa ai regali di Natale, e fra quelli più graditi che un uomo può ricevere, c’è sempre il rasoio elettrico, un dispositivo progettato per durare. Ed è per questo che abbiamo pensato di venirvi incontro realizzando questa guida, dove vogliamo proporvi una selezione dei migliori rasoi elettrici Braun da regalare.

Braun, da sempre sinonimo di qualità e resistenza nel settore della cura della persona, con i suoi rasoi ha rivoluzionato il concetto di cura della barba, realizzando sempre articoli estremamente versatili ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza particolare come pelli delicate oppure zone difficili da raggiungere, il tutto con soluzioni adatte a tutte le tasche. L’innovazione è una grande caratteristica del brand, che di recente ha concepito persino una nuova base di ricarica, la stazione di pulizia Clean&Charge che automaticamente svolge ben cinque azioni con la semplice pressione di un tasto, infatti è in grado di pulire, igienizzare, lubrificare, ricaricare ed asciugare il rasoio.

Come vi abbiamo anticipato i modelli di rasoi Braun sono molteplici, e abbiamo pensato di proporvi una selezione di quelli che reputiamo essere i migliori a partire da soluzioni al di sotto dei 100€, fino ad arrivare al Braun Series 9, il top di gamma dei rasoi elettrici. Inoltre, per evitare di lasciarvi a bocca asciutta mentre siete intenti a completare i vostri regali, per ogni articoli vi abbiamo fornito più di uno store online dove poter recuperare il rasoio tanto desiderato.

Rasoio elettrico Braun Series 9

Il Braun Series 9 è senza dubbio la miglior proposta disponibile se si parla di un rasoio intelligente che permette di ottenere una rasatura impeccabile già dalla prima passata, grazie ai 5 elementi sincronizzati ed i pettini specializzati che catturano qualsiasi tipologia di pelo, rendendolo incredibilmente preciso. Le oltre 40.000 azioni di taglio arrivano a radere i peli fino a 0,05 mm, ma allo stesso tempo Braun Series 9 rimane delicato sulla pelle scorrendo con estrema facilità senza lasciare irritazioni. Braun Series 9 è in grado di effettuare sia le rasature a secco che sotto l’acqua, e grazie alla sua impermeabilità totale può anche essere utilizzato sotto il flusso continuo della doccia, per poi esser riposto nella sua speciale stazione di ricarica Clean&Charge che lo pulisce automaticamente, facendolo tornare come nuovo dopo ogni sessione, mentre la sua potente batteria è in grado di arrivare persino ad un mese di rasatura con una sola carica.

Rasoio elettrico Braun Series 7

Braun Series 7 è un rasoio elettrico che fa della sua testina flessibile Flex a 360° il suo punto di forza, grazie alla sua capacità di adattarsi perfettamente ai contorni del viso e del collo permette di ottenere una rasatura precisa ed uniforme anche nelle aree più difficili da raggiungere. Grazie alla tecnologia AutoSense il rasoio è in grado di adattarsi alla densità della barba e di radere anche quelle più folte senza dolorosi strappi. La stazione di ricarica è dotata della rivoluzionaria tecnologia Smart Care, ed è in grado quindi di pulire e lubrificare Braun Series 7 con la semplice pressione di un tasto, ed inoltre ricarica la batteria arrivando ad un’autonomia di 3 settimane. Nella confezione, oltre alla pratica custodia da viaggio, è presente anche un accessorio rifinitore di precisione, per avere baffi e basette sempre precisi!

Rasoio elettrico Braun Series 6

Il rasoio Braun Series 6 è uno strumento pensato per le pelli sensibili che, grazie alla testina oscillante SensoFlex dermatologicamente testata e alle lamine che regolano la pressione, garantisce sempre una rasatura delicata sulla pelle ad ogni passaggio. Oltre al nuovo manico ergonomico, Braun Series 6 è dotato di una la testina EasyClick che facilita la sostituzione di eventuali accessori, inclusi o disponibili separatamente. L’autonomia di 21 giorni è garantita da una batteria Li-ion che è in grado di ricaricarsi completamente in solo un’ora.

Rasoio elettrico Braun Serie 5 50-M4500cs

Il rasoio elettrico Braun Series 5 è uno strumento pensato per chi cerca una rasatura veloce e precisa, infatti con il suo triplo sistema di lame flessibili è in grado di velocizzare i tempi di rasatura mantenendo un’ottima precisione. Grazie al suo particolare sistema EasyClean, che permette all’acqua di passare attraverso la testa del rasoio, viene garantita una pulizia efficace rimuovendo tutti i peli residui. Un’impugnatura pratica ed ergonomica circonda Braun Series 5 rendendolo facile da maneggiare anche nelle situazioni in cui è bagnato, perché grazie alla sua completa impermeabilità, può esser utilizzato anche sotto la doccia. Braun Series 5 è dotato poi di un sistema di ricarica rapida che permette una rasatura completa con appena 5 minuti di ricarica, mentre la batteria a lunga durata arriva fino a tre settimane di autonomia.

Accessori Braun Series 5,6 e 7

Per quanto riguarda le linee Series 5, 6 e 7 sono inoltre disponibili una serie di testine accessorie che permettono ai singoli rasoi di svolgere una serie di funzioni aggiuntive, grazie alla rivoluzionaria tecnologia EasyClick che permette di sostituire le testine con un semplice movimento. Questo livello di personalizzazione consente di avere a disposizione un accessorio per barba e basette, una spazzola utile per la pulizia del viso e per rimuovere le varie impurità della pelle e persino il rifinitore per corpo, così da ottenere una rasatura completa su tutto il corpo. Inoltre, le testine accessorie, sono perfettamente lavabili sotto l’acqua corrente, in modo da poter esser utilizzate in qualsiasi circostanza.

