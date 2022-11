Se siete alla ricerca di un nuovo rasoio o se desiderate prendervi in anticipo con i regali di Natale, vi segnaliamo l’offerta di Philips riguardo al trimmer elettrico QP2620/20, acquistabile al momento su Amazon a 24,99€ invece di 52,99€. Si tratta di uno sconto del 53% che vi porterà a comprare l’articolo a meno di metà del suo prezzo originale, quindi un ribasso veramente imperdibile!

Il QP2620/20 della linea OneBlade è perfetto per radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, ma non solo: potrete utilizzarlo per qualsiasi parte del corpo grazie alla presenza di due lame distinte, una dedicata al viso e una al corpo. Inoltre, è incluso un comodo accessorio per la protezione per la pelle da applicare sopra la lama, quindi potrete essere sicuri di non tagliarvi anche nelle aree più sensibili.

Questo rasoio è uno dei prodotti più venduti di Philips e gode infatti dell’innovativa tecnologia OneBlade, grazie alla quale la lama riesce a compiere movimenti estremamente rapidi, arrivando fino a 200 tagli al secondo e permettendovi così di eseguire una rasatura non solo veloce, ma anche perfetta a ogni passata. Il rasoio OneBlade, a differenza di altri, non rade troppo vicino alla pelle, quindi potrete usarlo anche contropelo per assicurare un risultato ancora più liscio.

Ovviamente non potevano mancare ben 4 pettini regolabarba (1, 3 o 5 mm) con cui potrete ottenere la lunghezza che desiderate in modo pratico, per un risultato alla pari del lavoro professionale di un barbiere. Non dovrete nemmeno preoccuparvi di dovervi radere in fretta, dato che il QP2620/20 gode di ben 45 minuti di autonomia se viene caricato completamente. Insomma, si tratta di un prodotto davvero eccellente, che cambierà la vostra esperienza di rasatura completamente.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina Amazon ufficiale del prodotto, invitandovi ad approfittare dell’offerta il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve e non ripresentarsi durante il Black Friday, o peggio ancora, potrebbero terminare le scorte.

