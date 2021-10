Realme GT con Snapdragon 888 a meno di 400€ su eBay!

Se siete alla continua ricerca di offerte, vi informiamo che eBay prosegue anche oggi e ininterrottamente la sua iniziativa di risparmio, proponendo smartphone, elettrodomestici e quant’altro ai prezzi più bassi della rete, riuscendo spesso a mettere in secondo piano persino il colosso Amazon.

Come saprete, tali offerte sono solito trovarsi nella ormai nota sezione de “Gli Imperdibili“, dove oggi a spiccare è l’ottimo Realme GT, uno smartphone pensato per offrire al pubblico un dispositivo avente praticamente le stesse caratteristiche, salvo qualche particolare legato alla fotocamera, di uno smartphone che costa il doppio se non, in alcuni casi, persino il triplo. Il risparmio imposto dal portale relativo al suddetto dispositivo è di 70€, vuol dire che potrete acquistarlo a soli 379,00€ anziché 449,00€.

Come anticipato, si tratta di uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo probabilmente senza precedenti, al punto che persino alcune proposte di Xiaomi potrebbero passare in secondo piano e diventare meno allettanti, soprattutto ora che eBay ha fatto scendere il Realme GT sotto la soglia dei 400€ che, con molta probabilità, ci rimarrà per poco tempo.

Un flagship a tutti gli effetti, dotato di Snapdragon 888, 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, oltre che uno schermo a 120Hz con supporto HDR10+. Se preferite gli smartphone compatti, anche in questo caso sarete felici di sapere che il display di Realme GT è un 6,43 pollici che, con l’ausilio di bordi ultrasottili e spigoli tondeggianti, vi permetterà di usarlo comodamente e inserirlo nella tasca dei pantaloni senza grosse difficoltà.

Il Realme GT è il top anche per quanto riguarda la connettività, dal momento che troviamo il 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, jack da 3,5 millimetri e connettore USB Type-C. L’azienda non ha voluto compromessi ed ha integrato persino gli altoparlanti stereo, con supporto agli ultimi standard Hi-Res Audio e Dolby Atmos. Inoltre, la batteria da 4.500 mAh saprà garantirvi un’ottima autonomia e velocità di ricarica che potremmo definire fulminee, grazie al caricabatterie da ben 65W.

Detto ciò, vi starete sicuramente chiedendo come mai il brand riesce a venderlo ad un prezzo così irrisorio se confrontato con gli smartphone più ambiti, i quali hanno praticamente le stesse caratteristiche tecniche. Ebbene, l’unico punto dove l’azienda ha voluto risparmiare, ma non più di tanto, è sul comparto fotografico, dove forse per i più esigenti si farà sentire la mancanza di un teleobiettivo. Tuttavia, il sensore principale da 64MP è comunque una spanna sopra rispetto alla media, permettendovi di scattare belle foto sia di giorno che di notte.

Insomma, anche oggi eBay non delude le aspettative e, dato che le offerte sono numerose, consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!