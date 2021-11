Realme GT Neo 2 ad un prezzo shock ancor prima di debuttare

Oggi 15 novembre sarà presentato in Italia il Realme GT Neo 2, i cui prezzi ufficiali saranno di 449,00€ e 549,00€, rispettivamente per la variante da 128 GB e 256 GB. Grazie ad eBay, però, chiunque avrà già l’occasione di acquistare il nuovo smartphone del produttore ad un prezzo shock, beneficiando non solo di un prezzo di partenza più basso rispetto a quello di listino, ma anche del risparmio garantito dal codice sconto “NOV21EDAYS“, il quale sta consentendo a migliaia di utenti di portarsi a casa i prodotti più ambiti a cifre mai così vantaggiose.

Come detto, il risparmio è da pelle d’oca, soprattutto se consideriamo il fatto che si tratta di un dispositivo che, al momento della nostra scrittura, non è stato ancora presentato ufficialmente nel nostro paese. Ad ogni modo, le caratteristiche dello smartphone già si conoscono, ma prima di riassumerle vi diciamo subito che il portale propone in sconto entrambe le varianti di Realme GT Neo 2. Purtroppo, quella da 256GB è già terminata ma dovreste essere ancora in tempo per acquistare il modello base, il cui prezzo cala da 449€ a 377,99€. Ovviamente, per far sì che ciò accada, dovrete inserire nell’apposita sezione il coupon sopra menzionato.

Se avete seguito le notizie relative al Realme GT Neo 2, saprete che si tratta di un altro smartphone del noto produttore capace di mettere in difficoltà i modelli di fascia alta più popolari e dal prezzo quasi due volte tanto. A tal proposito, Realme sembra sia diventata la nuova Xioami e si sta rivelando uno dei migliori produttori di smartphone, riuscendo a creare dispositivi non solo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ma anche con forme e design originali.

Insomma, il Realme GT Neo 2 è un vero e proprio flagship killer e lo attesta la presenza dello Snapdragon 870, il display con refresh a 120Hz, la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65W e un comparto fotografico composto da un sensore principale da 64MP, in grado di scattare foto dalla qualità superiore alla media. Lo smartphone viene poi accompagnato da 8GB di RAM, che diventano 12GB nella variante da 256GB che, ricordiamo, è andata esaurita in un batter d’occhio, quasi come se fossimo di fronte ad uno stock di PlayStation 5. Ovviamente è solo questione di tempo prima che anche quella da 128GB vada esaurita, ed ecco perché non vogliamo indugiare oltre, lasciandovi in calce il link che vi porterà sulla pagina del venditore.

