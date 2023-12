Il Natale è sempre più vicino, e noi di Tom's Hardware ci stiamo impegnando da settimane per proporvi tantissime idee regalo adatte a ogni gusto e budget, come quelle sotto i 10 euro o dedicate ai migliori cesti natalizi. Oggi, però, vogliamo proporvi dei prodotti decisamente più originali e particolari, che si caratterizzano per essere talmente stupidi da risultare assolutamente esilaranti e geniali.

Dai quiz e giochi da eseguire mentre si è seduti sul gabinetto alle tazze capaci di insultare chi le utilizza, queste idee regalo faranno sicuramente scoppiare a ridere la persona a cui le donerete, e avrete la certezza che verranno utilizzate. Inoltre, per assicurarvi che possiate ricevere i vostri ordini in pochi giorni abbiamo scelto come store di riferimento Amazon, il più rapido in assoluto per quanto riguarda le consegne.

Ovviamente, solo se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se, invece, non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis. Il periodo natalizio è, infatti, perfetto per provarlo, e in seguito potrete decidere se rinnovare l'abbonamento o se disdirlo senza alcun costo aggiuntivo.

Regali di Natale così scemi che nessuno li vorrebbe... e invece

Enigmi da risolvere mentre fai la cacca

Il primo prodotto che vi proponiamo è il libro "Enigmi da risolvere mentre fai la Cacca". una vera chicca che non solo strapperà sicuramente un sorriso al suo destinatario, ma gli tornerà anche utile durante le ore trascorse in bagno. All'interno del volume, infatti, troverà una varietà di enigmi da risolvere, dalle sfide di logica a quelle matematiche, passando per quesiti divertenti e persino labirinti. Insomma, basterà una matita per rendere la pausa bagno più dilettevole e intrattenuta.

Calzini Sushi

I calzini sono un regalo di Natale classico e sempre apprezzato, ma li avete mai visti in formato sushi? Questa originale box contiene, infatti, 5 paia di calzini arrotolati in modo da sembrare vari tipi di sushi (nello specifico, nigiri di tonno e salmone e maki), che anche una volta srotolati e indossati presenteranno delle fantasie che li ricordano. Inoltre, sono inclusi in una confezione che ricorda proprio quella in cui i rotolini di sushi sono contenuti al supermercato, ed è presente addirittura un paio di bacchette. Potrete anche scegliere tra due taglie, 36-40 e 41-60, in modo da acquistare la misura giusta per il destinatario.

Set 3 cavatappi

Passiamo a un'idea regalo perfetta per coloro che apprezzano bere un bicchiere di vino o una birra, ovvero un kit contenente un cavatappi, un apribottiglie e un tappo da utilizzare per chiudere le bottiglie aperta. La loro particolarità? Tutti e tre hanno la forma di omini simpatici, e i cavatappi sono posizionati in modo a dir poco esilarante. Insomma, è assicurato che a ogni utilizzo si formerà un sorriso sul volto del fortunato a cui li regalerete.

Golf da bagno

Passiamo a un altro regalo da sfruttare mentre si è seduti nel trono del bagno, in questo caso un set da golf con tanto di mazza, prato, buca e 6 palline. Basterà collocare il tappetino di fronte al gabinetto per dar vita a delle partite di golf in miniatura, sfruttando la piccola mazza e spostando ogni volta la posizione della buca. Vi avvisiamo: la persona in questione potrebbe poi passare ore chiusa in bagno!

Taccuino divertente

Questo taccuino di primo acchito può sembrare tutt'altro visto il nome, e farà sicuramente arrossire la persona a cui lo regalerete. Una volta aperto, però, si scoprirà l'inganno: è un normalissimo quaderno a righe da utilizzare per prendere appunti, ovvero un regalo totalmente innocuo. Si tratta, dunque, di un'idea regalo perfetta se desiderate fare uno scherzo a un vostro amico o familiare, che dovrà poi avere il coraggio di tirare fuori il taccuino in un luogo pubblico.

Tazza con dito medio

Anche le tazze, come i calzini, sono regali di Natale classici, ma ve ne proponiamo una dall'aspetto (o meglio, dalla forma) decisamente particolare. Al centro della tazza, infatti, c'è un dito medio che rimarrà visibile anche dopo aver versato il thé o il caffé; nonostante la stupidità, parliamo di un prodotto realizzato in vera ceramica bianca, per cui di alta qualità, e grande 9x8,5x9cm.

Insulti da colorare

Chiudiamo la lista con un altro libro, in questo caso perfetto per liberare lo stress e rilassarsi. Al suo interno, infatti, sono presenti ben 40 disegni da colorare, i quali ritraggono insulti vari, accompagnati da adorabili animaletti. Si tratta, dunque, di un libro che si ispira ai classici mandala, dandogli un twist più simpatico che farà sorridere e al contempo distendere i nervi della persona a cui deciderete regalarlo.

