Come saprete, negli ultimi tempi c’è stato un generale aumento del costo dei prodotti alimentari, con il risultato di un prezzo dei nostri carrelli sempre più alto, anche per quanto riguarda i generi alimentari più comuni.

Per questo, pensiamo possa essere interessante dare un’occhiata alla nuova promozione che eBay sta riservando proprio a cibo e bevande, che da oggi potrete acquistare sul portale con prezzi molto vantaggiosi, grazie a un codice sconto esclusivo utilizzabile fin da subito, e valido fino al prossimo 1 marzo!

Si tratta di una promozione davvero ottima, che vi permetterà di risparmiare cifre considerevoli su molti prodotti, ovviamente con un occhio di riguardo verso la qualità, e con l’inclusione di moltissimi marchi noti. Attivare l’offerta è davvero molto semplice, e vi basterà applicare il coupon “SPESA23” prima di completare il vostro acquisto, garantendovi così uno sconto del 10% sui tanti articoli presenti nella pagina promozionale imbastita dal portale, con un risparmio massimo ottenibile di ben 50 euro a spesa.

Come se non bastasse, facendo riferimento al regolamento pubblicato dal portale, vi segnaliamo che questo coupon ha addirittura la possibilità di poter essere utilizzato per un massimo di 2 volte, permettendovi così di poter riempire due carrelli separati, ottenendo così uno sconto totale di 100 euro!

Termini e condizioni Codice: SPESA23

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 100€

Inizio: 20 febbraio 2023 ore 9:00

Fine: 1 marzo 2023 ore 23:59

Un’occasione davvero ottima per riempire la propria dispensa ed in cui, per altro, segnaliamo che c’è spazio anche per le necessità dei nostri amici a quattro zampe, giacché la promo include anche molti alimenti per cani e gatti.

Dulcis in fundo, trattandosi di una promo che punta ad offrire i medesimi vantaggi degli acquisti in supermercato, tra i tanti prodotti inclusi nella promozione troverete anche prezzi vantaggiosi su tantissimi prodotti per la pulizia e per il bucato, con la possibilità di trovare addirittura ricambi per la vostra lavastoviglie, in quanto è presente anche questa categoria di prodotti tra quelle compatibili con la promozione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo coupon, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: inserire il coupon “SPESA23” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!