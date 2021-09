Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 901 a meno di 200€ su Mediaworld

In mattinata vi abbiamo segnalato le offerte con cui Amazon ha deciso di iniziare la nuova settimana e ora è il momento di scoprire quelle di Mediaworld, in particolare quelle facenti parte dell’iniziativa Solo per Oggi che, come ricorderete, propone molteplici elettrodomestici di ogni tipo a prezzi quasi da Black Friday, ma solo per 24 ore. Senza indugiare oltre, scopriamo subito l’affare del giorno e le numerose occasioni che andremo poi a riportare in calce.

I prodotti scontati sono diversi, ma noi consigliamo di dare un occhio di riguardo al robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 901, dal momento che viene offerto a soli 179,99€, con un risparmio netto di 70€. Si tratta di un’ottima offerta, anche perché allo stato attuale i principali competitor di Mediaworld lo propongono ad un prezzo decisamente più elevato. Si tratta poi di un prodotto estremamente valido e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che vi permetterà, con meno di 200€, di pulire il pavimento al posto vostro, dandovi modo di fare altro e preoccuparvi meno delle odiose pulizie domestiche.

Per lo spostamento da una stanza all’altra, l‘Ecovacs Deebot 901 si affida a sensori laser, i quali creano una mappa virtuale del vostro ambiente, che il robot salverà per poi catturare la polvere anche negli angoli più stretti. Grazie all’applicazione compatibile con i più famosi dispositivi mobile, potrete persino assegnare al robot il compito di pulire solo un determinato punto, oltre ad assegnargli le zone in cui non deve dirigersi, utile ad esempio per evitare che l‘Ecovacs Deebot 901 passi sopra a cavi delicati.

Volete che il robot esegua la pulizia mentre siete fuori casa? Non c’è problema, dato che la tecnologia Smart Navi, abbinata alle funzionalità dell’app Ecovacs, vi permetterà di programmare l’ora esatta di quando l‘Ecovacs Deebot 901 deve attivarsi. Questo modello inoltre viene accompagnato da diverse spazzole, tra cui una dedicata per catturare i peli degli animali, mentre quella principale permetterà al dispositivo di ottenere una potenza aspirante maggiore, da usare quando si vuole ottenere una pulizia profonda. Infine, grazie alla rete wifi, questo modello rimarrà sempre aggiornato tramite gli aggiornamenti OTA, i quali non necessitano di cavi per far sì che il software si aggiorni. Un prodotto dunque capace di rimanere innovativo per molto tempo e in grado sicuramente di soddisfare alcune esigenze domestiche.

Insomma, un robot aspirapolvere dalle ottime caratteristiche tecniche, ma consigliamo caldamente di scoprire anche le altre offerte disponibili sull'apposita pagina del portale.

