Con l’arrivo delle ferie estive si lascia casa per qualche giorno e, come sempre, al ritorno il rischio è quello di trovare polvere in gran quantità. Per questo, a nostro giudizio, questo può essere un buon momento per acquistare un aspirapolvere robot e, nello specifico, un modello che sia davvero smart e performante, oltre che programmabile e controllabile anche a distanza.

Per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta propostaci da Amazon, grazie alla quale potrete acquistare lo splendido aspirapolvere robot iRobot Roomba i7+ ad un prezzo davvero concorrenziale, e scontati di ben 300 euro!

Il portale, infatti, propone questo splendido aspirapolvere robot a soli 699,00€, contro i 999,00€ del prezzo originale. Un affare non da poco, per un dispositivo che, anzitutto, è in grado addirittura di svuotarsi da solo!

Roomba i7+, infatti, è stato tra i primi prodotti del mercato ad introdurre questo tipo di tecnologia, grazie alla sua innovativa (e copiatissima) colonnina di ricarica che, oltre a fungere da base per il robot alla fine dei propri cicli di pulizia, include anche un sistema di svuotamento automatico, che permette a questo aspirapolvere di lavorare in modo del tutto autonomo per circa 30 cicli di pulizia, senza che voi dobbiate mai svuotarlo!

Conclusa la propria ronda di pulizia, Roomba i7+ torna infatti alla base, dove un sistema automatizzato svuota la camera di contenimento per la sporcizia del robot, riversando quanto raccolto in un sacco più grande, contenuto all’interno della colonnina, e sigillato ermeticamente per impedire il diffondersi di allergeni.

In questo senso, capirete bene che parliamo di un robot davvero utile mentre si è lontani da casa, visto che l’interazione per lo svuotamento del sacchetto di raccolta dello sporco, avviene in media una volta al mese. Perfetto per qualsiasi tipo di pavimentazione, e controllabile a distanza sia tramite app, che per mezzo dell’integrazione degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant (che lo rendono, quindi, una perfetta integrazione per la vostra rete domotica9, Roomba i7+ è un robot che vale certamente il prezzo che costa e che, per questo, è davvero molto appetibile al suo attuale prezzo scontato!

Parliamo, quindi, di un prodotto davvero ottimo, che vale certamente un’occhiata alla pagina che Amazon sta dedicando a questa promozione, che vi invitiamo a visitare subito, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

