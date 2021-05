Samsung, 150€ di sconto su smartphone e tablet grazie a questi codici

Dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori proposte giornaliere di Amazon e Mediaworld, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa promossa da Samsung. Infatti, fino al prossimo 31 maggio 2021, sarà possibile acquistare i migliori smartphone e tablet dell’azienda sud-coreana con uno sconto di 150€, mediante i codici sconto “PROMOS21” e “PROMOTABLET”.

Tra i tanti dispositivi compatibili con l’iniziativa di Samsung, spicca il Samsung Galaxy S21. Si tratta di uno smartphone che possiede innanzitutto un display da 6,2 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel a 120 Hz, che consente di ottenere la massima fluidità di scorrimento su tutte le applicazioni, come social media e videogiochi. Questo particolare display, essendo reattivo, ottimizza la frequenza di aggiornamento in base all’utilizzo, e dunque offre sempre la migliore esperienza possibile.

Sotto al cofano troviamo un processore Samsung Exynos 2100 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB oppure 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico rappresenta la ciliegina sulla torta di una scheda tecnica già di rilievo, infatti troviamo tre fotocamere posteriori capaci di registrare video e scattare fotografie con colori realistici. La fotocamere anteriore, invece, è composta da una lente da 10 MP con apertura focale f2.2, ed è dunque l’ideale per scattare selfie in singolo oppure con gli amici.

Samsung Galaxy S21 è disponibile dunque in due tagli di prezzo. Il primo modello, quello da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, è acquistabile a 879,00 euro, mentre la versione da 256 GB alla cifra di 929,00 euro. Con il codice sconto “PROMOS21”, il prezzo diventa senza ombra di dubbio più accessibile, motivo per cui vi consigliamo di acquistarne uno per aggiornare il vostro vecchio smartphone.

Ciò detto, prima di passare alla lista dei prodotti compatibili con i coupon, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata all’iniziativa di Samsung. Poi, infine, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati alle offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport, e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

La lista dei prodotti compatibili con i codici sconto

Smartphone

Tablet

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!