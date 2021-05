Oltre 500€ di sconto su smart TV Samsung QLED su Mediaworld!

Cominciamo la rassegna delle migliori offerte giornaliere con la consueta promozione proposta da Mediaworld, chiamata “Solo per oggi”. Fino a mezzanotte di quest’oggi, infatti, sarà possibile acquistare tantissimi articoli con sconti che possono superare la ragguardevole somma di 500€. Sul portale troverete come sempre prodotti tech come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici.

Gli articoli presenti nell’offerta di Mediaworld sono tantissimi, ma tra questi vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata alla smart TV Samsung QLED QE65Q60TAUXZT, che potete acquistare (soltanto per oggi ndR) alla cifra di 857,00 euro anziché 1.399,00 euro, grazie ad uno sconto di quasi 500 euro dal listino. Si tratta dunque di una chiara occasione per cambiare il vostro vecchio televisore poiché, oltre a possedere caratteristiche tecniche di livello, vanta un pannello da 65 pollici.

La smart TV Samsung QE65Q60TAUXZT possiede tutte le recenti tecnologie sviluppate dalla casa sud-coreana. Implementa la tecnologia Quantum HDR, che garantisce contrasti più profondi e una luminosità senza precedenti, mostrando anche i dettagli nascosti delle zone più scure/luminose. Oltre a questo il pannello regola la mappatura delle tonalità dei colori e del contrasto di ogni singola scena. Il tutto è gestito da un potete processore, chiamato Samsung Quantum Processor Lite, che consente appunto di vivacizzare ogni singola immagine, rendendo la fruizione di programmi televisivi e/o contenuti multimediali il più realistica che mai.

Chiude il cerchio il suo design elegante e raffinato, che si adatta perfettamente ad ogni ambiente domestico, dal salotto alla cucina. Realizzato seguendo uno stile essenziale e minimalista, questo design, unito a tutte le caratteristiche sopra riportate, offre l’esperienza cinematografica più immersiva rispetto a tanti concorrenti presenti in commercio.

Ciò detto, dopo aver dato uno sguardo al prodotto di punta del “Solo per oggi” di Mediaworld, vi consigliamo caldamente di visitare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate trovare l’occasione perfetta per le vostre esigenze. Prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!