Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 33% sugli aspirapolvere robot Roomba!

Con il ritorno della Amazon Gaming Week, Amazon sembra realmente tornato a fare sul serio, offrendoci una serie di sconti e promozioni che paiono più che mai intenzionati a catturare la nostra attenzione. Ve ne daremo prova nel corso di questa giornata in cui, credeteci, le offerte non mancheranno, ma ve lo mostreremo anche qui e ora, grazie a questa nuova tornata promozionale che il portale sta dedicando al mondo degli aspirapolvere robot e, in particolare, ai prodotti a marchio iRobot!

Stiamo quindi parlando dell’attuale leader del mercato degli aspirapolvere intelligenti, i cui prodotti sono da sempre un vero e proprio punto di riferimento in termini di performance ma, soprattutto, di innovazione! Propri in tal senso, abbiamo il piacere di segnalarvi quella che è la principale offerta di questo roster promozionale, ovvero lo sconto che Amazon sta dedicando all’eccellente iRobot Roomba i7+, ovvero quello che per molto tempo è stato il prodotto di punta dell’azienda e che ha introdotto sul mercato la straordinaria tecnologia di svuotamento automatico del robot!

Generalmente venduto al prezzo di 1.199,00€, Roomba i7+ è dunque in sconto di ben 400 euro, proponendosi quindi a “soli” 799,00€. Un prezzo davvero eccellente, specie considerando le particolarità di questo specifico modello che, oltre ad offrire l’ottima tecnologia iRobot per la pulizia dei pavimenti, presenta anche – come anticipato – anche l’innovativa colonnina che automatizza lo svuotamento e la pulizia del robot!

Grazie ad un sistema automatizzato, Roomba i7+ non richiede infatti alcuna interazione per lo svuotamento, in quanto è la sua stessa base di ricarica, provvista di una apposita colonnina, che si occupa di svuotare il robot alla fine del suo ciclo di pulizia quotidiana. In questo modo, quindi, potrete annullare quasi a zero le interazioni con il robot (e la sporcizia accumulata), per un massimo di 30 svuotamenti, al che sarà poi necessario rimuovere il sacco dalla colonnina per riprendere il ciclo di pulizie.

Progettato per ripulire casa in 3 fasi distinte, Roomba i7+ è un aspirapolvere robot veloce e performante che, grazie alle sue doppie spazzole in gomma multi-superficie, è in grado di ripulire qualsiasi tipo di pavimentazione o tappeto, raccogliendo anche il più piccolo residuo di polvere o lerciume. Trattandosi di un dispositivo tecnologicamente all’avanguardia, inoltre, Roomba i7+ è in grado di identificare i dislivelli del pavimento, individuando così eventuali tappeti o simili, sollevandosi di conseguenza per poter superare l’ostacolo, e svolgendo il suo ciclo di pulizia fino alla fine, senza il rischio di blocchi o possibili problemi annessi.

Venduto al prezzo con uno sconto di 400€, Roomba i7+ è, in sostanza, uno dei migliori acquisti che possiate fare nell’ambito delle pulizie domestiche, specie qualora siate stanchi di fare tutto da soli in casa e vogliate un po’ di supporto in vista delle imminenti pulizie di primavera! Ovviamente, Roomba i7+ non è l’unico prodotto in sconto oggi e, anzi, sono diverse le proposte del portale, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

