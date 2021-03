Samsung: fino a 50€ di sconto su eBay grazie a questo codice!

Dopo avervi segnalato una miriade di offerte Amazon di primavera, è arrivato il momento di entrare di nuovo in casa eBay, dato che abbiamo scoperto che il noto portale di compravendita ha riservato un codice sconto che vi permetterà di risparmiare il 5% su una serie di prodotti a marchio Samsung, a patto che spendiate almeno 50€. L’iniziativa è molto interessante perché il coupon può essere usato anche sugli articoli che già godono di una decurtazione di prezzo importante, aumentando le possibilità di fare un ottimo acquisto.

Le occasioni sono molteplici, dal momento che eBay ha tenuto conto di tante categorie, tra cui smart tv, smartphone ed elettrodomestici. In questa iniziativa, sono proprio quest’ultimi a godere di ribassi sostanziosi, con la lavastoviglie da incasso Samsun g DW60R7050BB che si propone come una delle migliori opportunità, grazie allo sconto del 45% che fa crollare il prezzo da 849,90€ a soli 459,90€. A questo, bisognerà sottrarre 23€ nel momento in cui inserite il coupon PITMAR21 nell’apposita sezione, il che farà scendere il prezzo fino a 436,90€, una cifra davvero ottima per una lavastoviglie di questo calibro.

Silenziosa e capiente, la Samsun g DW60R7050BB ha tutto quello che serve per lavare e asciugare piatti e bicchieri in modo impeccabile, oltre ad una serie di modalità che vi permetteranno di scegliere il lavaggio più adatto a seconda del carico e dal tempo che preferite impieghi la lavastoviglie per terminare il ciclo. Questo modello, infatti, sa essere veloce quando avrete la necessità di mettere a tavola piatti pronti e lento nel momento in cui non serve un lavaggio ultra rapido. In entrambe le modalità, il pulito sarà garantito grazie all’ottima ottimizzazione della parte interna, che dispone di diversi alloggiamenti dedicati agli oggetti più fragili, come i bicchieri, oltre alla possibilità di alzare e abbassare il cestello superiore, in modo da fare spazio alle pentole più grandi.

Proprio come Amazon, dunque, anche eBay si sta spendendo in tornate di offerte davvero interessanti, capaci di farvi risparmiare centinaia di euro in modo semplice e veloce. Ovviamente, le offerte non si limitano solo alla Samsun g DW60R7050BB, bensì coinvolgono molteplici altre categorie di prodotto che vi invitiamo a visitare sulla pagina dedicata. Ciò detto, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!