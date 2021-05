Samsung Galaxy Z Flip ad un prezzo folle su Mediaworld!

La settimana di offerte prosegue con un nuovo giorno, e di conseguenza con nuove offerte che toccano diversi segmenti di mercato, come nel caso degli smartphone, tablet e notebook. Quest’oggi, infatti, vi segnaliamo che su Mediaworld impazzano le offerte del “Solo per oggi” che vi consentiranno di acquistare tantissimi prodotti a prezzi incredibili.

Tra le tante proposte dello store, vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta dedicata al Samsung Galaxy Z Flip, che viene ora proposto a soli 799,00 euro anziché 1399,00 euro. Si tratta dunque di un prezzo folle se consideriamo le caratteristiche tecniche di questo smartphone prodotto dalla casa sud-coreana. Sotto al cofano troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, che consentono a questo smartphone di offrire un’esperienza d’uso notevole.

Samsung Galaxy Z Flip non è un dispositivo qualunque poiché, grazie al suo design innovativo, sarà in grado di immergere tutti gli appassionati in un’esperienza di visione a tutto schermo con l’Infinity Flex Display da 6.7 pollici. Galaxy Z Flip possiede un rivoluzionario vetro flessibile “Samsung Ultra Thin Glass” che permette a questo smartphone di piegarsi su se stesso, come se fosse un cellulare a conchiglia. Con l’ottima fotocamera integrata, inoltre, le videochiamate e i selfie saranno più semplici che mai. Infine, grazie ad una doppia batteria da 3.300 mAh e un’intelligenza all’avanguardia, l’autonomia sarà notevole, di fatto secondo il produttore dovrebbe bastare per tutta la giornata senza interruzioni.

Ciò detto, oltre al Samsung Galaxy Z Flip, nel “Solo per oggi” Mediaworld ci sono tantissimi sconti dedicati a diversi prodotti dello store, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina dell’offerta al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, continuate a seguirci su Telegram, in particolare ai canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

