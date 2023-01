Voi e la vostra dolce metà passerete questo San Valentino lontani? Nessun problema, il nostro consigliamo è di fare immediatamente un giro sullo store Colvin, sito specializzato nella spedizione super rapida di fiori in tutta Italia. Lo store lavora a stretto contratto con gli agricoltori, utilizzando fiori e piante di prima qualità, da utilizzare nei per creare delle meravigliose composizioni!

Colvin propone prodotti caratterizzati da design eleganti, giovanili e raffinati, spediti anche nell’arco di sole 24h. Inoltre, le proposte a disposizione sullo store variano drasticamente, sia nel prezzo sia nello stile: in questo modo potrete trovare facilmente il bouquet perfetto per voi e per la vostra dolce metà! Se non siete già clienti dello shop vi basterà inserire la vostra mail, in modo tale da ricevere immediatamente un codice sconto dal valore del 15%, da sfruttare sul vostro primo acquisto.

Da Colvin vengono eliminati gli intermediari inutili, in quanto l’azienda collabora direttamente con gli agricoltori, riducendo fino a 7 volte i passaggi a cui sono sottoposti i vostri acquisti! In questo modo la pianta sarà sempre più fresca possibile. Se state pensando di acquistare un mazzo, inoltre, potrete scegliere tra un prezzo che varia da appena 20€ fino a più di 50€, decidendo cosa prediligere tra rose, tulipani, giacinti e altri prodotti di stagione.

Sullo store potrete scegliere, opzionalmente, con quale vaso completare il vostro acquisto e in aggiunta anche dei delicati accessori ad abbellire il bouquet ulteriormente, per un tocco di stile in più. Non meno importante, Colvin si impegna da sempre a garantire la massima qualità e a consegnare il vostro bouquet nelle migliori condizioni: viene avvolto in un panno umido, in modo tale che i fiori rimangano perfettamente idratati durante il trasporto e poi viene spedito in una scatola di cartone riciclato, con il biglietto contenente la vostra speciale dedica. Dunque, l’idea regalo romantica per eccellenza, di qualità e anche sostenibile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del bouquet migliore per voi, invitandovi a consultare la pagina Colvin! Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri 3 canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

