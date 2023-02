San Valentino è sempre più vicino e, ormai, i giorni rimasti per cercare e acquistare un’idea regalo perfetta per il vostro partner sono davvero pochissimi. Per questo, se state pensando di acquistare qualcosa in ambito cura della persona, make-up o fragranze di eccellente qualità, vi consigliamo di dare uno sguardo alle super offerte disponibili da Sephora!

Nella sezione apposita dello store, troverete ben 7 sottocategorie tra cui navigare alla ricerca del prodotto perfetto per lui o per lei, con sconti applicati fino al 25%. Dunque, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti finché siete in tempo, in modo tale far arrivare il regalo entro San Valentino.

Nella sottocategoria Per lei, va menzionato assolutamente lo Start’r Set Nuova Edizione di Fenty Skin disponibile ad appena 31,00€ invece di 39,00€. Questo kit appartenente al rinomato brand di Rihanna, contiene 3 prodotti ideati per illuminare l’incarnato, agire sui pori dilatati e sulle macchie scure mentre idrata e proteggere la pelle.

Il Total Cleans’r vi offre una pulizia profonda, in modo tale da rimuovere lo sporco, l’olio in eccesso e il trucco a lunga tenuta senza seccare la pelle. Il Tonify + Treat: Fat Water, invece, è un siero-tonico versatile che restringe i pori, attenua le macchie scure, illumina l’incarnato, leviga la pelle e combatte la lucidità.

Infine, potrete utilizzare l’Hydra Vizor come crema idratante e crema solare 2 in 1, con una texture leggera e non grassa che passa davvero inosservata su tutte le carnagioni ma combatte la disidratazione ela depigmentazione della cute.

