Un robot funzionante nel tuo Calendario dell’Avvento del 17 dicembre

Ogni giorno del nostro Calendario dell’Avvento è un’occasione per scoprire nuovi giochi e attività che stimolano la curiosità e la creatività dei bambini. Il 17 dicembre, vi invitiamo a scoprire un gioco che unisce l’ingegneria e il divertimento: il Science4you Deltabot. Questo kit educativo è perfetto per i bambini a partire dagli 8 anni e offre un’esperienza unica di costruzione e apprendimento scientifico. Con soli 17,09€, i piccoli ingegneri potranno costruire il proprio robot e farlo muovere, in un’attività stimolante che combina gioco e scienza.

Science4you Deltabot, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Science4you Deltabot è un kit di costruzione che include ben 117 pezzi e un manuale educativo che guida i bambini nella realizzazione di un robot funzionante. Il processo di costruzione permette ai giovani ingegneri di comprendere le basi della meccanica e dell’elettronica, attraverso un’esperienza pratica che rende l'apprendimento divertente e coinvolgente. Con il Deltabot, i bambini possono costruire il robot pezzo per pezzo, acquisendo competenze in modo semplice e accessibile.

Una volta completato, il robot non è solo un modello statico, ma un vero e proprio dispositivo interattivo. Grazie a un piccolo motore alimentato da batterie AA, il robot inizia a muoversi avanti e indietro, offrendo ore di gioco e intrattenimento. Il Deltabot diventa così un giocattolo educativo che stimola la curiosità, la risoluzione di problemi e il pensiero logico, facendo vivere ai bambini l’esperienza di vedere la loro creazione prendere vita.

Questo gioco rientra nella metodologia STEAM, che integra scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Il Deltabot rappresenta dunque un perfetto regalo educativo per i bambini tra gli 8 e i 14 anni, in grado di suscitare il loro interesse per le STEM e di stimolare la loro creatività. Appropriato sia per ragazze che per ragazzi, il Deltabot è un giocattolo approvato dai genitori e amato dai bambini, un regalo ideale per il Natale o per ogni altra occasione speciale.

