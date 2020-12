Sconti e tasso zero per il sottocosto Euronics!

Dopo le primissime offerte della mattinata, che hanno dato inizio a quella che potrebbe rivelarsi una settimana cruciale per lo shopping di Natale, vi segnaliamo ora che su Euronics è tornato il sottocosto, offrendovi un’occasione davvero eccelsa per poter acquistare una marea di prodotti a prezzi davvero molto competitivi che, in certi frangenti, concorrono al titolo di “più bassi per la rete”, specie qualora siate alla ricerca di articoli tech dell’ultimo minuto. L’offerta è vasta e variegata, e comprende elettrodomestici per casa e cucina, smart TV, e moltissimi altri dispositivi generalmente venduti a prezzi molto più alti, ben chiaro quest’occasione di sconto non sarà illimitata, ed anzi si concluderà il prossimo 20 dicembre.

Del resto, il sottocosto di Euronics regala sempre grandi soddisfazioni, ed anche a questo giro il portale si sta prodigando in un abbassamento di prezzi eclatante, come è il caso delle ottime cuffie da gaming Logitech G432, il cui prezzo originale di circa 80 euro, è oggi sceso a soli 44,99€, per quello che è un prezzo in grado di battere persino Amazon!

Cablate con jack da 3,5mm, le Logitech G432 sono cuffie comode e resistenti, che garantiscono il massimo in termini di comfort grazie a padiglioni in memory foam comodi e morbidi anche dopo lunghissime sessioni di gioco. Sovrastate da un arco in plastica rigida ammorbidito da una fascia in leggera similpelle, sono confortevoli e leggere ed offrono performance più che buone per qualsiasi tipo di giocatore, risultando – ad esempio – una scelta consigliata per chi non ha voglia di spendere oltre 100€ per delle durevoli cuffie da gioco.

Equipaggiate di due grandi driver audio da 50 mm, offrono un’esperienza audio incredibile, merito anche del supporto DTS Headphone: X 2.0, il quale saprà darvi una sensazione che va persino oltre alla già fantastica immersione a 7.1 canali, mettendovi al centro dell’azione grazie ad un algoritmo capace di rendere l’audio spaziale. Inoltre, il microfono permette di farvi sentire dagli altri giocatori in modo chiaro e dettagliato e, qualora abbiate la necessità di silenziarvi, vi basterà semplicemente spostarlo verso l’alto per disattivarlo. Questa qualità insieme alle svariate funzionalità può essere vostra a soli 44,99€ e se consideriamo che sarebbero stati necessari quasi il doppio per portarsi a casa queste bellissime cuffie, capite bene che si tratta di un’occasione imperdibile.

