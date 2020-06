Sconti fino a 300€ su Acer Swift 3 e tanti altri notebook

Vi segnaliamo un’offerta davvero vantaggiosa se siete alla ricerca di un notebook oppure di un accessorio per il vostro attuale portatile. Acer, infatti, ha deciso di inaugurare una nuova tornata di sconti su tantissimi prodotti del suo catalogo, tra cui appunto notebook, PC desktop e accessori. L’offerta è valida da oggi e terminerà il prossimo 13 luglio alle 23:59.

Con uno sconto di ben 200€ dal suo prezzo di listino, l’Acer Swift 3 potrebbe soddisfare qualsiasi esigenza in ambito casalingo e professionale. Questo dispositivo possiede un processore Intel Core i7-10510U Quad-core (operante ad una frequenza di 1,80 GHz) affiancato da una scheda video Nvidia GeForce MX250 con 2 GB. Inoltre, lo Swift 3 vanta 8 GB di memoria RAM e ben 512 GB SSD di memoria interna. Lo schermo, invece, ha una diagonale di 14 pollici con risoluzione in FullHD, ideale per guardare film su Netflix e altri servizi di streaming on-demand. Inserendo il codice sconto “SUMMER200”, il suo prezzo passerà dai 1099,00 euro a 899,00 euro!

Acer ha pensato proprio tutti, anche gli appassionati del mondo dei videogiochi. Infatti, è possibile ottenere 300€ di sconto sull’acquisto di un Acer Predator Helios 300. Entrando nella scheda tecnica, questo portatile è equipaggiato da un processore Intel Core i7-9750H Hexa-core, 16 GB di Memoria RAM e 1 TB HDD + 256 GB SSD. L’intero comparto multimediale è affidato ad una scheda video Nvidia GeForce GTX 1660Ti con 6 GB memoria dedicata. Il suo prezzo è di 1699,00 euro, ma potete acquistare questo portatile a soli 1399,00 euro con il coupon “SUMMER300”.

In questo articolo troverete tutti i prodotti promozionati compatibili con i coupon “SUMMER300”, “SUMMER200”, “SUMMER100” targati Acer. Se siete interessati alla lista dei restanti portatili e accessori in promozione, potete consultarla al seguente indirizzo. Infine, vi consigliamo caldamente di seguirci anche sui nostri canali ufficiali Telegram, dove potete accedere a centinaia offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi, come quelli prodotti da Xiaomi, Huawei, OnePlus e Oppo.

N.B.: Prima di procedere all’acquisto, vi consigliamo ancora una volta di prestare la massima attenzione sull’attivazione del coupon (“SUMMER300”, “SUMMER200”, “SUMMER100”, “SUMMER50”, “SUMMER30”).

Sconti Estivi di Acer

Prodotti compatibili con il coupon “SUMMER300”

Prodotti compatibili con il coupon “SUMMER200”

Prodotti compatibili con il coupon “SUMMER100”

