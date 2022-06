Se il Black Friday estivo di Euronics vi ha consentito di risparmiare sui vostri acquisti, le offerte d’estate di Monclick hanno tutte le carte in regola per garantirvi lo stesso risparmio, se non di più, grazie a una serie di sconti superiori al 50% su mobilità sostenibile, smartphone, elettrodomestici e altro.

La nuova e vantaggiosa promozione del noto e-commerce sarà valida fino al 17 giugno e potrebbe permettervi di acquistare a prezzi stracciati i prodotti che non avete trovato in offerta su altri store. Un esempio è la pistola massaggiante Theragun Elite, che viene offerta a 298,99€ anziché 398,99€, collocandosi come la miglior occasione d’acquisto per chi sta cercando una soluzione capace di migliorare il proprio benessere muscolare.

La Theragun Elite è una delle migliori pistole massaggianti attualmente disponibili sul mercato, prodotta da un’azienda che si occupa da anni di prendersi cura del vostro corpo e oggi leader del settore. Tutto questo attraverso la terapia a percussione, che consiste nell’emissione di brevi impulsi che agiscono in profondità nei tessuti del corpo, favorendo la circolazione del sangue. Parliamo dunque di un prodotto in grado di migliorare le vostre capacità di movimento e alleviare i disturbi muscolari, soprattutto quelle provenienti dalle contratture.

Questa pistola massaggiante sarà capace di offrire un benessere muscolare paragonabile a quello di un trattamento professionale vero e proprio, grazie alla tecnologia QuietForce, la stessa dedicata agli sportivi professionisti e oggi alla portata di tutti, merito anche delle attuali offerte di Monclick. La Theragun Elite garantirà una forza senza stallo fino a 18kg, il che significa che agirà in profondità, diminuendo la tensione e il fluido nei muscoli. L’intero processo avverrà poi con la massima silenziosità, visto che il rumore emesso dalla pistola è persino più basso rispetto a quello di uno spazzolino elettrico.

La Theragun Elite si farà poi apprezzare per l’autonomia di 120 minuti e per la maniglia Theragun Triangle, che vi consentirà di impugnare la pistola in diversi modi, cosicché possiate cambiare posizione e alleggerire la tensione in caso di lunghe sessioni di trattamento. Velocità e modalità saranno visualizzate dallo schermo OLED, mentre ci penseranno i pulsanti dedicati per farvi passare da un’impostazione all’altra. I programmi, infine, potranno essere personalizzarli anche tramite smartphone o tablet, grazie all’applicazione dedicata.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi su Monclick, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

