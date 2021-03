Sconti fino al 50% sui grandi elettrodomestici da Monclick!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte relative alla tecnologia sul portale di Monclick, per segnalarvi l’arrivo di nuove occasioni sui grandi elettrodomestici con sconti capaci di ribassare i prezzi anche del 50%. Questa iniziativa si va ad affiancare alle altre promozioni presenti sul portale come quella dedicata ai computer portatili in offerta. Queste potrebbero essere le ultime occasioni per un regalo per la festa del papà, quindi vi consigliamo di approfittarne quanto prima!

Tanti sono i prodotti presenti in questa iniziativa di Monclick, come lavatrici, piani cottura, lavastoviglie ed asciugatrici, e tra questi vi segnaliamo l’offerta sul frigorifero LG Smart Multidoor GMX844MCKV che potrete acquistare con uno sconto di oltre 1.300€, ossia a “soli” 1.599,90€. Questo frigorifero, nonostante i suoi oltre 420 litri di capacità complessiva tra comparto frigo e congelatore, è largo appena 835 mm e riesce quindi ad adattarsi allo stile di qualsiasi cucina, l’unico limite che richiede è l‘allaccio alla rete idrica per poter creare una scorta illimitata di ghiaccio grazie al fabbricatore integrato nella porta. Inoltre, la seconda porta superiore del comparto frigo del LG Smart Multidoor GMX844MCKV è composta da una sezione InstaView pensata per la conservazione delle bottiglie, illuminata da potenti LED, insomma, una feature che conferisce al dispositivo un tocco di eleganza in più.

Come detto, il frigorifero LG Smart Multidoor GMX844MCKV ottimizza i suoi spazi interni, andando a creare numerosi scompartimenti adatti alla conservazione dei prodotti dalle forme e dimensioni più variegate, con tanti cassetti e ripiani regolabili che permettono una grande libertà. Non preoccupatevi del raffreddamento, infatti l’interno di LG Smart Multidoor GMX844MCKV, grazie a speciali bocchette di ventilazione, è in grado di riportare nuovamente alla temperatura ideale qualsiasi sezione, anche dopo un’apertura di tutte le porte. I cattivi odori, invece, vengono gestiti dall’impianto Pure N fresh, che purifica l’aria attraverso l’impiego di speciali filtri al carbone che mantengono l’aria in circolo continuamente, per una maggior freschezza.

Infine, un frigorifero come LG Smart Multidoor GMX844MCKV è anche dotato della tecnologia necessaria per entrare in collegamento con qualsiasi dispositivo con la connessione wi-fi, e poter controllare e regolare a distanza le varie temperature di ogni singola sezione attraverso l’utilizzo dell’app SmarThinQ.

Tante sono le offerte sui grandi elettrodomestici incluse in questa iniziativa oltre al frigorifero LG Smart Multidoor GMX844MCKV, ed il nostro consiglio però non può che esser quello di visitare l’apposita pagina di Monclick e consultare l’intera selezione di offerte così da trovare quella perfetta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo grande acquisto su Monclick, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

