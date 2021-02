Sconti fuori di testa per il carnevale di ePrice!

Oltre alle offerte relative a San Valentino, febbraio è anche il mese dove si celebra il carnevale ed infatti nelle ultime ore sul portale di ePrice sono cominciati una versione particolare di festeggiamenti, infatti è possibile trovare una nuova iniziativa che vi permetterà grazie di risparmiare su di una grande selezione di prodotti che, grazie alla moltitudine di categorie coinvolte, comprendono elettrodomestici da incasso, prodotti di arredo per la casa, moltissimi accessori di informatica e persino giocattoli. Non ci è dato sapere quando terminerà questa promozione, però vista l’esclusività di molte occasioni presenti, il nostro consiglio è quello di sfruttarle, magari per le ultime idee regalo a tema San Valentino, prima che possano andare esaurite.

Della vasta selezione di prodotti inclusa nelle offerte di ePrice spicca il monitor MSI Optix MAG341CQ che potrete acquistare a 419,99€, con uno sconto del 30% dal suo tipico prezzo di 599,99€. Con le sue linee moderne in pieno stile MSI, il monitor Optix MAG341CQ è in grado di avvolgere nelle sue immagini, con 34 pollici di schermo curvo che possono arrivare alla risoluzione massima di 3440 x 1440 ed arrivare ad offrire il massimo in quanto a qualità e fluidità di contenuti, merito anche della sua frequenza di aggiornamento di 100Hz. La particolare curvatura R180 rende la visione di qualsiasi contenuto sul MSI Optix MAG341CQ più piacevole, arrivando a mostrare ben 178° di visuale con colori dettagli e colori nitidi da ogni prospettiva, grazie allo spettro di colori 110% sRGB applicato ad ogni immagine.

Per arrivare ad ottenere maggiori prestazioni, all’interno del monitor MSI Optix MAG341CQ è stata applicato l’ultimo ritrovato in quanto a tecnologia anti-flicker, che migliora l’esperienza visiva e riduce la quantità di sfarfallio delle immagini, che alla lunga tende ad affaticare l’occhio. Inoltre, sempre per migliorare l’esperienza dell’utente, il monitor MSI Optix MAG341CQ è stato realizzato per ridurre il fastidio alla vista provocato dalla quantità di luci blu emesse dallo schermo, così da poter rimanere anche per lunghe sessioni di lavoro o di gioco.

Oltre il monitor MSI Optix MAG341CQ, il carnevale di ePrice coinvolge tanti prodotti e per poter consultare l’intera proposta vi suggeriamo di visitare la pagina relativa sul portale, così che possiate trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su ePrice, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

