Se siete appassionati di retro gaming, oltre che degli inguaribili collezionisti del mondo dei videogiochi, allora questa offerta Amazon potrebbe davvero segnare in positivo la vostra giornata, visto che si propone in sconto uno degli articoli più sfiziosi ed accattivanti degli ultimi anni!

Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto del 37% lo splendido Neo Geo Mini, una console con all’interno tantissimi giochi dell’era Neo Geo, e caratterizzato da un design (perfettamente funzionante!) a forma di mini cabinato! Parliamo di appena 94,98€, contro 149,99€ del prezzo originale, e un risparmio di oltre 50 euro!

Neo Geo Mini è una console compatta e sinceramente bellissima, visto il suo particolarissimo design, realizzato per riprendere, in tutto e per tutto, le forme tipiche di un cabinato. Il bello è che, a differenza di altri prodotti simili, in cui la forma è un mero orpello estetico atto a ricalcare la nostalgia (ma non le funzioni) del prodotto originale, la Neo Geo Mini è invece un cabinatino in tutto e per tutto, con schermo e tasti perfettamente funzionanti!

Ovviamente, questo non significa che non possa essere utilizzato come una qualsiasi altra mini console, ovvero tramite il collegamento ad un televisore e l’utilizzo per mezzo dei classici pad, anzi, ma è ovvio che il meglio di sé il Neo Geo Mini lo dia su di una scrivania, magari accanto alla propria postazione di studio o di lavoro per una pausa veloce.

Equipaggiato con un brillante schermo LED da 3,5″, ha una pulsantiera totalmente funzionante, così da ricreare appieno l’esperienza del gioco su cabinato, ma dispone anche di un’uscita HDMI (cavo HDMI non incluso), e due ingressi per i pad (anch’essi da acquistare separatamente), così da giocare sulla propria TV.

E fidatevi, c’è molto da giocare, sia da soli che in compagnia, giacché questa console include un catalogo di ben 40 grandi classici targati SNK, tra cui l’intera serie di Metal Slug, alcuni capitoli della saga di King of Fighters, ed un mucchio di altri classici come Samurai Showdown, Ninja Masters, Blazing Star e Ghost Pilots.

Insomma, parliamo di una console che gli appassionati non vorranno affatto lasciarsi scappare e che, oltre ad essere dotata di un parco titoli eccezionale, si presenta anche con un design unico e ricercato, bellissimo a nostri giudizio! Per questo, vi invitiamo a non indugiare oltre, e vi rimandiamo subito alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, così da portarvi subito a casa questo splendido cabinatino!

