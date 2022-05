Se siete alla ricerca di una scopa elettrica senza fili che sia potente, pratica e, soprattutto, tecnologicamente avanzata, allora sappiate che su Amazon è in sconto in queste ore quella che, senza alcun dubbio, è una delle migliori scope elettriche attualmente in circolazione, ovvero la splendida Samsung Bespoke Jet, ovvero la scopa elettrica che si svuota da sola!

Il prezzo proposto da Amazon? Assolutamente imperdibile, perché parliamo di uno sconto di ben 200 euro su di un prodotto che, come saprete, è da poco arrivato sul mercato! Fresca di uscita, Samsung Bespoke Jet costerebbe la bellezza di 1.099,00€, ribassati da Amazon a 899,00€, e pagabili anche in comode rate grazie a Cofidis, con un servizio (non disponibile per tutti), attivabile direttamente dal carrello.

Ma perché sceglie Samsung Bespoke Jet? Semplicemente perché, allo stato attuale, si tratta di una delle scope elettriche senza fili più potenti in circolazione e che, come detto in apertura, gode anche di una particolare (e ad ora unica) tecnologia di svuotamento automatica!

Il principio è quello ereditato dal mercato degli aspirapolvere robot dove, già da un po’, alcuni dispositivi dispongono di una colonnina di ricarica che, allo stazionamento del robot, si prodigano anche di svuotare il sacchetto interno della macchina, riversando il contenuto in un sacco più grande ed ermeticamente sigillato.

Qui il principio è praticamente il medesimo. Samsung Bespoke, infatti, dispone di una colonnina di ricarica “All-in-one” che, oltre a ricaricare la scopa elettrica, svuota anche il serbatoio interno della stessa, grazie ad una tecnologia che, grazie all’aria, sposta polvere e sporco in un serbatoio più grandi.

Ovviamente, sia nel corso della pulizia che dello svuotamento, la Samsung Bespoke può contare su di un efficiente filtro HEPA a 5 livelli, capace di catturare e trattenere fino al 99,999% di polvere e allergeni rilasciando solo aria pulita, il che è rende questa scopa elettrica ideale per chi, ad esempio, soffre di allergie, stagionali e non.

Come se non bastasse, la Samsung Bespoke è anche riccamente accessoriata ed include, anzitutto, ben 2 batterie ricaricabili ed intercambiabili, che garantisco (se adeguatamente cariche) fino a 120 minuti di aspirazione continua, con una media di 1 ora per batteria, che sono comunque molto più di quello che offre la gran parte del mercato delle scope elettriche senza fili.

Sempre in termini di accessori inclusi, la Bespoke arriverà a casa vostra anche con una spazzola Dual Jet e una spazzola lavapavimenti, così che possiate non solo spazzare via polvere e residui solidi, ma anche lavare rapidamente e con semplicità i vostri pavimenti!

La Samsung Bespoke Jet è una scopa elettrica senza fili potente e performante che, in sconto di ben 200 euro, rappresenta certamente un ottimo affare! Per questo, vi suggeriamo di non lasciarvela scappare, e di completare subito il vostro acquisto recandovi prontamente alla pagina del prodotto su Amazon.

