Se state pensando di sostituire la vostra vecchia scopa elettrica con un nuovo modello wireless top di gamma, vi invitiamo a dare uno sguardo alla Samsung Jet75 Premium disponibile su Mediaworld a soli 384,45€ invece di 699,0o€. Lo store ha attive numerose offerte in ambito grandi e piccoli elettrodomestici ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un modello in grado di assicurarvi la massima efficienza, scontato addirittura del 45%!

La scopa elettrica Samsung Jet75 Premium wireless è potente e leggera, con un ottimo motore inverter e un comodo display per avere qualsiasi informazione sempre a portata di mano. Dato che stiamo parlando di un elettrodomestico così interessante e disponibile a un prezzo davvero ribassato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintato che l’offerta è ancora disponibile!

La Samsung Jet75 è stata ideata per pulire efficacemente vari tipi di pavimento grazie al motore già citato nell’introduzione, in grado di generare una potenza di aspirazione fino a 200 W. In questo modo, può catturare tutti i tipi di sporco e polvere in casa vostra, ottimizzando il flusso d’aria e intrappolando anche le particelle più fine. Inoltre, potrete monitorare la modalità di aspirazione utilizzata, la spazzola che state sfruttando e persino ricevere avvisi di errore per risolvere rapidamente piccoli problemi, come il blocco del flusso d’aria, tramite il comodissimo display di cui è dotato!

Da non sottovalutare tutti gli accessori a vostra disposizione, presenti proprio nella confezione. Potrete, quindi, perfezionare la pulizia in base alla superficie di riferimento, sfruttando: il tubo rigido di connessione, la spazzola a doppia funzione (Soft Action Brush), la spazzola per divani, la spazzola per pavimenti bagnati, la mini spazzola motorizzata, lo snodo flessibile e lo strumento combinato per tende e mobili. Inoltre, avrete la possibilità di posizionarla comodamente sull’apposita staffa per parete, occupando il minor spazio possibile.

