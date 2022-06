State cercando un modo per risparmiare facilmente su Amazon, in attesa del Prime Day? Fino al 30 di giugno avrete la possibilità di sfruttare un semplice coupon per ricevere ben 10€ di sconto su una spesa dal valore minimo di 25€, per ordini con prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon.

L’acquisto potrà essere finalizzato solo ed esclusivamente tramite l’app Amazon per iPhone o Android e l’account utilizzato sarà idoneo solo se si tratta del vostro primo acquisto tramite applicazione. Sfruttare lo sconto sarà davvero facile e veloce, qui di seguito vi spiegheremo nel dettaglio tutti gli step da seguire!

Il primo passaggio, sarà eseguire l’accesso al vostro account Amazon da app, in modo tale da poter verificare l’idoneità all’offerta. Una volta trovato il codice sconto PRIMI10 nella sezione apposita, avrete la certezza di poter sfruttare la promozione senza alcun problema. Fatto questo, vi basterà aggiungere gli articoli idonei al carrello e procedere con l’ordine sull’app, in modo tale da arrivare alla fase di checkout.

A questo punto, subito prima di pagare, dovrete copiare e incollare il coupon PRIMI10 nell’apposito box e il totale scenderà automaticamente, senza dover aggiungere altro. Se vi state domandando come potrete capire se l’articolo che volete è idoneo o meno, sappiate che tutti gli articoli venduti e spediti da Amazon andranno benissimo. Li potrete riconoscere o grazie alla dicitura Prime sotto il nome dell’oggetto o accedendo al menù che si trova sulla sinistra, cercando la dicitura ‘venditore’ per spuntare la casella ‘Amazon.it’.

Come ottenere il buono sconto Amazon

Effettuare il vostro acquisto di almeno 25€ dall’applicazione Amazon per iPhone o Android

Deve essere il primo acquisto che effettuate tramite App

Utilizzare il codice sconto PRIMI10 per ottenere lo sconto di 10€

Termini e condizioni

Tra il 13 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, i clienti Amazon idonei possono ottenere uno sconto di 10€ su un acquisto di almeno 25€, utilizzando un codice promozionale. Tale sconto può essere applicato solo sul primo acquisto effettuato tramite un dispositivo mobile con l’app Amazon Shopping (per telefoni Android o iPhone).

L'offerta è soggetta a condizioni ed è estesa ai primi 5000 clienti idonei

I clienti idonei potranno visualizzare la conferma dell'idoneità nella pagina principale, una volta effettuato l'accesso con l'account.

L’offerta è valida solo per i clienti che precedentemente non hanno effettuato acquisti sull’app Amazon Shopping.

Il codice promozionale deve essere inserito manualmente al momento della conferma dell’ordine all’interno dell’app Amazon Shopping.

Sono inoltre esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon. Il buono sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da "Amazon IT" (ad es. l'offerta non si applica quando il venditore è "Amazon UK", "Amazon FR", ecc.)

Le spese di spedizione verranno applicate a ciascun articolo a seconda delle politiche e tariffe standard di consegna previste da Amazon.

L'offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Se effettui un ordine applicando il codice promozionale e poi restituisci la merce o cancelli l'ordine, il codice non verrà rimborsato né potrà essere riutilizzato.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, in attesa dell’Amazon Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

