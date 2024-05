AMD e Intel si alleano per combattere NVIDIA

È raro vedere una conferenza stampa che coinvolga rappresentanti sia di AMD che di Intel, ma è esattamente ciò che è successo ieri. Le due aziende concorrenti, insieme a Broadcom, hanno annunciato la formazione del Ultra Accelerator Link ("UALink"), un nuovo standard aperto che mira a competere con l'interfaccia proprietaria NVLink di NVIDIA.

Ultra Accelerator Link rappresenta un'alternativa aperta alla tecnologia NVLink di Nvidia

Lo scorso anno è stata presentata la Ultra Ethernet come nuovo standard industriale per il networking ad alte prestazioni supportato da Intel, AMD, Meta, HPE e altri. Ora, con Ultra Accelerator Link, si punta a introdurre uno standard più specializzato per collegare GPU e acceleratori all'interno dello stesso sistema o di gruppi di sistemi che formano un pod.

UALink punta a essere uno standard aperto per il dimensionamento di decine fino a centinaia di GPU/acceleratori all'interno dei pod. Il modo più semplice per spiegare questa tecnologia è definirla come un'alternativa aperta a NVLink di NVIDIA. Oltre a Intel, AMD e Broadcom, anche Cisco, Google, HPE, Meta e Microsoft sono coinvolti nella formazione di Ultra Accelerator Link. Ultra Ethernet continuerà ad avere il suo ruolo per le esigenze di scale-out.

UALink sarà un ecosistema aperto per connessioni scale-up tra acceleratori AI/GPU in modo performante. L'obiettivo è di avere una versione finita di Ultra Accelerator Link 1.0 nel terzo trimestre del 2024, mentre un aggiornamento previsto per il quarto trimestre del 2024 si concentrerà su capacità di larghezza di banda aggiuntive. UALink utilizzerà il protocollo Infinity Fabric. La specifica UALink 1.0 permetterà il dimensionamento fino a 1.024 acceleratori.

UALink consentirà operazioni dirette di carico, memorizzazione e atomiche tra acceleratori AI / GPU, e servirà come un tessuto ad alta larghezza di banda e bassa latenza, capace di gestire centinaia di acceleratori.

Sebbene sia entusiasmante vedere una coalizione di aziende sfidare NVLink di NVIDIA con un obiettivo ambizioso già per il prossimo trimestre, la realtà è che l'hardware che implementa UALink 1.0 probabilmente non sarà nelle mani dei clienti fino al 2026 circa, mentre NVLink è già ampiamente utilizzato nei prodotti per data center di NVIDIA. In ogni caso, è incoraggiante vedere questa collaborazione industriale su UALink e seguiremo con interesse i suoi sviluppi futuri.