Scopri gli sconti fino al 25% sui portatili Surface ultraleggeri

Ci troviamo nel pieno periodo Back to School e, come avrete notato, sono già numerose le offerte fioccate in rete in occasione del ritorno a scuola, specie su Amazon, con il portale intento nella sua lotta per sbaragliare la concorrenza. Ebbene, dopo avervi proposto le notizie relative ai principali rivenditori della rete, vi segnaliamo oggi l’avvio di una nuova serie di sconti presenti sullo store Microsoft, tutti incentrati sui suoi dispositivi ultraleggeri della famiglia Surface, proposti con sconti fino al 25%, ed a dir poco perfetti per il ritorno allo studio o al lavoro.

Pensati per accompagnarsi in modo efficiente ad ogni aspetto delle nostre vite, dallo studio all’intrattenimento, i prodotti Surface si contraddistinguono per un comparto hardware di tutto rispetto, per un’estetica sobria ma ricercata (unita, per altro, a materiali di primissimo livello) e ad un software in grado di gestire agevolmente qualunque necessità, sia essa didattica o professionale. Dunque, grazie all’iniziativa lanciata da Microsoft, potrete acquistare ad esempio il tablet Surface Go 2 in configurazione con Intel Core M3, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione a soli 549,00€ invece dei soliti 729,00€. Oltre a offrire prestazioni degne di nota, i tablet di Microsoft si differenziano dalla concorrenza per l’utilizzo di Windows 10 come sistema operativo al posto dei classici Android e iPadOS, quindi avrete tutti i vantaggi del sistema operativo più usato al mondo. Portatile e personalizzabile, il Surface Go 2 vanta un ampio display touchscreen da 10,5 pollici e una grande autonomia, espressamente progettata per soddisfare sia le esigenze personali che quelle dell’intera famiglia. Come se ciò non bastasse, questo dispositivo permette di essere usato come notebook o come tablet, grazie alla possibilità di aggiungere una tastiera esterna con tanto di trackpad. Insomma, un prodotto adatto sia per i più piccoli, che possono imparare più in fretta grazie alla presenza di strumenti come OneNote, sia per coloro che necessitano di un dispositivo che gli possa garantire un’ottima produttività.

Questo non è l’unico modello della famiglia Surface ad essere proposto ad un prezzo interessante, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata qualora vogliate prendere in considerazione anche le varianti Pro e Book. Inoltre, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

