Questo metro laser è smart, compatto ed in super sconto!

Se vi piace affaccendarvi in piccole riparazioni domestiche, o magari se siete dei professionisti autonomi che amano equipaggiarsi solo del meglio in circolazione per svolgere lavori in muratura, e non solo, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta messa a disposizione da Amazon, grazie alla quale potrete acquistare lo splendido (e utilissimo) metro laser prodotto dal brand emergente HOTO, già famoso per altri articoli per il fai da te decisamente indovinati, e che oggi torna alla ribalta grazie ad un coupon sconto del 20% (attivabile sulla pagina del prodotto, poco sotto al prezzo), che vi permetterà di acquistare questo metro laser a soli 41,37€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Metro laser HOTO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il metro laser HOTO è un dispositivo compatto e tecnologico che, grazie ad una connessione Bluetooth e funzionalità avanzate tramite l'app dedicata, chiamata "Mijia", permetterà ad appassionati del fai da te e professionisti dell'edilizia, di poter effettuare misurazioni impeccabili, con una precisione fino a ±2mm! Parliamo dunque, di uno strumento certamente "raffinato" dal punto di vista tecnologico, oltre che di un oggetto davvero molto preciso ed affidabile, specie considerando quello che è il prezzo medio di questi dispositivi, non proprio abbordabili.

Dotato di un display OLED a bassa potenza perfettamente integrato con il corpo del dispositivo, questo metro laser permette lunghi periodi di utilizzo senza compromettere la visibilità, grazie al suo bassissimo consumo energetico, e grazie poi al supporto della succitata app, vi permetterà anche l'utilizzo di funzionalità avanzate come la condivisione in tempo reale delle misurazioni, mappatura della planimetria e esportazione delle immagini.

Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a coloro che lavorano in spazi interni grazie al suo utilizzo intuitivo con un solo pulsante e la possibilità di effettuare misurazioni rapide entro 0,2 secondi. La portabilità e l'estetica minimalista aggiungono ulteriore valore per i professionisti che cercano uno strumento esteticamente gradevole senza sacrificare la funzionalità. In sintesi, se la precisione, la praticità e la tecnologia avanzata sono quello che cercate in uno strumento di misurazione, questo metro laser targato HOTO rappresenta la soluzione perfetta per soddisfare queste esigenze.

Per questo, ed anche e soprattutto per l'affidabilità del brand HOTO, vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa imperdibile offerta, anche e soprattutto perché, come spesso accade, i coupon messi a disposizione dallo store sono sempre limitati, sia nel tempo che nelle quantità, e rischiereste, pertanto, che l'offerta termini prematuramente.

Vedi offerta su Amazon