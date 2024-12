Scopri il nuovo concorso Prénatal di Natale: puoi vincere 1000€ e tanti prodotti in regalo!

Il periodo natalizio è un’occasione perfetta per fare regali e approfittare di offerte imperdibili. Prénatal, famosa catena di negozi specializzati in prodotti per mamme e bambini, ha lanciato un concorso natalizio ricco di premi per festeggiare le festività. Fino al 24 dicembre, infatti, tutti i clienti che effettueranno acquisti presso i negozi Prénatal italiani o sul sito ufficiale avranno la possibilità di vincere tantissimi premi istantanei e una fantastica Gift Card del valore di 1.000€ nell'estrazione finale.

Come partecipare al concorso

Partecipare al concorso è semplice e veloce. Per entrare in gioco, basta effettuare un acquisto di almeno 50€ presso uno dei negozi Prénatal in Italia o sulla piattaforma online. Dopo aver conservato lo scontrino e il codice univoco, sarà sufficiente collegarsi al sito dedicato al concorso. Lì, i partecipanti dovranno registrarsi e inserire i dati dello scontrino per scoprire subito se hanno vinto uno dei premi istantanei in palio. Ogni acquisto darà automaticamente anche la possibilità di partecipare all'estrazione finale per vincere una Gift Card del valore di 1.000€ da spendere nei negozi Prénatal.

Il concorso Prénatal offre tantissimi premi istantanei che renderanno felici le famiglie in cerca di prodotti di qualità per il loro bambino. Tra i premi più ambiti ci sono 30 seggioloni TRIPP TRAPP Stokke, 30 seggiolini auto QUID2 Inglesina e 10 scaldabiberon multifunzione Chicco, ma non è tutto: ci sono anche tanti altri premi in palio. Ogni acquisto dà diritto a partecipare all'Instant Win, quindi non c'è tempo da perdere per avere una possibilità di vincere uno di questi fantastici prodotti.

Oltre ai premi instant win, ogni partecipante avrà l’opportunità di vincere un premio ancora più grande. Infatti, nell'estrazione finale, un fortunato vincitore si aggiudicherà una Gift Card Prénatal del valore di 1.000€. Questo premio rappresenta un’opportunità imperdibile per fare acquisti natalizi e scegliere i prodotti migliori per il proprio bambino. Non perdete l'occasione di partecipare: fate il vostro acquisto, registrate lo scontrino e scoprite subito se siete i prossimi vincitori del concorso di Natale Prénatal. Come sempre, vi ricordiamo infine che abbiamo un articolo in cui raggruppiamo i migliori concorsi, cashback e Instant Win della settimana.

