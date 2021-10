Scopri Infinity Selection: i primi 7 giorni sono gratis su Amazon Prime Video!

Infinity ha compiuto il suo debutto ufficiale su Amazon Prime Video, con una selezione dei migliori lungometraggi del suo catalogo, che prende il nome di Infinity Selection. Ebbene, qualora foste desiderosi di ampliare il catalogo del colosso statunitense, vi comunichiamo che potrete avviare una prova gratuita di sette giorni, ma soltanto i clienti di Amazon Prime. In questo articolo vi illustriamo come fare e vi spiegheremo quali sono i contenuti di tale servizio aggiuntivo.

Per poter iniziare il periodo di prova è necessario, innanzitutto, collegarsi al seguente indirizzo, e cliccare su “Iscriviti e usalo gratis per 7 giorni”. Dopodiché, il catalogo di Amazon Prime Video si amplierà gratuitamente di altri contenuti offerti da Infinity. Chiaramente, essendo un servizio in abbonamento, al termine dei giorni gratuiti pagherete mensilmente 6,99€ al mese.

Infinity Selection rappresenta, come abbiamo specificato, un’ottima opportunità, soprattutto per gli amanti del cinema. Infatti, abbonandosi a questo servizio avrete accesso a centinaia di film come A Star is Born, Joker, Aquaman, John Wick 2, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e 10 giorni senza mamma. Insomma, il grande spettacolo del cinema nazionale e internazionale.

È possibile disdire in qualsiasi momento questo abbonamento aggiuntivo, senza pagare nessuna penale, attraverso un comodo pulsante. Ciò detto, visto il gran numero di programmi, vi consigliamo di consultare l’offerta di Infinity Selection al seguente indirizzo, ma vi rammentiamo ancora una volta che bisogna essere iscritti ad Amazon Prime per poter accedervi.

