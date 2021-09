Scopri le offerte EMP sull’abbigliamento: gli sconti arrivano fino al 60%!

La stagione estiva si sta per concludere e, di conseguenza, le persone iniziano ad orientarsi sull’abbigliamento autunnale, cercando offerte che gli permettano di spendere poco e aggiornare il guardaroba con articoli adatti per le future giornate fredde. A questo ha pensato EMP, il quale ha selezionato molteplici capi d’abbigliamento adatti per la prossima stagione riducendone il prezzo fino al 60%.

La selezione copre ogni genere di abbigliamento, sia per lui che per lei, i cui prodotti originali tipici EMP rappresentano i più noti franchise del cinema e non solo, con numerose magliette dedicate anche ad alcuni personaggi dei videogiochi. Ad ogni modo, scavando tra le pagine del catalogo troverete anche articoli casual, ma sempre originali e con dettagli unici, come ad esempio gli stivali Hailys Holly, dove lo sconto ha permesso al prezzo di crollare a soli 13,99€.

Come detto, la maggior parte degli articoli disponibili nell’immenso catalogo EMP gode di dettagli unici, dettagli che invogliano tante persone ad affidarsi a EMP, ponendolo tra i primissimi portali dove acquistare i vari capi d’abbigliamento. Questi particolari si trovano anche sugli stivali Hailys Holly precedentemente citati, i quali oltre ad essere realizzati con materiali di ottima qualità, vantano svariati dettagli dorati posizionati tra i vari supporti per il laccio. Il tipico coloro dorato di queste rifiniture si abbina poi alla perfezione con l’arancione degli stivali, rendendoli decisamente gradevoli alla vista.

Gli articoli che godono di un’alta percentuale di sconto non sono pochi e tra i tanti vogliamo segnalarvi anche il cappotto invernale Brandit Ava, il cui prezzo di 99,99€ è stato dimezzato di ben 60€, permettendovi di comprarlo a 39,99€, una cifra veramente bassa per un cappotto così pesante e impermeabile, munito di pelliccia e di svariate tasche sia all’esterno che all’interno. Nel vasto catalogo EMP sono inoltre disponibili diverse soluzioni per gli amanti dei tacchi alti. A tal proposito, non possiamo che segnalarvi le Banned Retro Cameron Platforms, con il loro tacco quadrato e la morbida intersuola che vi assicurerà un ottimo comfort, vendute ora a soli 29,99€ invece di 64,99€.

Offerte incredibili che consigliamo di non perderne nemmeno una, le quali ovviamente le troverete tutte sulla pagina promozionale. Tuttavia, prima di lasciarvi spulciare le offerte EMP, vogliamo ricordarvi nuovamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!