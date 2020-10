Scopri le offerte Mediaworld sugli elettrodomestici per la pulizia di casa!

Appassionati di ordine e pulizia? Mediaworld questa settimana pensa a voi! Con la promozione il pulito è di casa, fino al 25 ottobre il celebre rivenditore di tecnologia offre piccoli e grandi elettrodomestici ideali per igienizzare e pulire casa a prezzi bassissimi! Parliamo di aspirapolveri, purificatori d’aria, lavatrici, lavastoviglie e molto altro con sconti anche di centinaia di euro! E se ciò di cui avete bisogno ha un prezzo troppo elevato vi ricordiamo che è possibile usufruire del finanziamento su 20 rate a tasso zero offerto da Mediaworld, giusto in tempo per le pulizie di Natale!

Tra le offerte più allettanti c’è sicuramente la Lavatrice LG F4WV310S6E che, rispetto ad un prezzo di partenza di 1.099,00€, potrà essere vostra a soli 499,00€. Con una classe energetica A+++ e una capacità di carico di ben 10,5KG, questa lavatrice sarà in grado di ridurre al minimo il vostro numero di lavatrici, garantendovi anche un consumo energetico basso ad ogni lavaggio. Inoltre, l’intelligenza artificiale di LG F4WV310S6E, denominata da LG AI DD, è in grado di combinare diversi parametri e ottenere fino a 20.000 combinazioni di lavaggio differenti in base al tipo di tessuto, il carico e molto altro. E se questo non bastasse con questa lavatrice potete dimenticarvi anche delle allergie: la tecnologia LG Steam permette infatti di eliminare fino al 99,9% degli allergeni presenti nei vostri vestiti. Ma questa lavatrice non è solo un concentrato di tecnologia, offre un ampio oblò in vetro temperato e un cestello in acciaio inox; potete essere sicuri di avere un prodotto resistente che unito al design semplice ma elegante, la faranno sembrare quasi un elemento di arredamento.

Le offerte relative a questa promozione sono molteplici, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina principale sul portale, così da trovare l’occasione perfetta per voi, entro il 25 ottobre. Infine, prima di lasciarvi alla pulizia delle vostre case, vi ricordiamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte