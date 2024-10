Fan delle serie TV? Con Sky e Netflix hai tutto a 14,90€ al mese!

Siete alla ricerca di un'offerta che vi permetta di accedere a un vasto catalogo di contenuti di qualità senza svuotare il portafoglio? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria promozione. Sky lancia l'offerta Intrattenimento plus, che unisce il meglio di Sky TV e Netflix a un prezzo incredibilmente vantaggioso: solo 14,90€ al mese per 18 mesi, con un risparmio del 50% rispetto al prezzo di listino di 30€.

Vedi offerta su Sky

Abbonamento Sky & Netflix, chi dovrebbe sottoscriverlo?

L'offerta Intrattenimento plus è la soluzione ideale per gli appassionati di serie TV, film e documentari che desiderano avere accesso a un'ampia gamma di contenuti premium senza dover gestire abbonamenti separati. Unendo le forze di due colossi dell'intrattenimento, questa proposta offre un catalogo ricchissimo e variegato, capace di soddisfare i gusti di tutta la famiglia. Dai blockbuster hollywoodiani alle produzioni Sky Original, passando per le serie Netflix più amate, avrete a disposizione un universo di storie coinvolgenti a portata di telecomando.

La convenienza dell'offerta non si limita al prezzo vantaggioso, con l'abbonamento Intrattenimento plus, potrete godere di tutti i contenuti senza interruzioni pubblicitarie, garantendovi un'esperienza di visione fluida e immersiva. Inoltre, se siete già clienti Netflix, potrete facilmente integrare il vostro account esistente nell'offerta, mantenendo i vostri profili e preferenze, ma beneficiando del prezzo ridotto.

L'offerta include anche l'accesso a Sky Go, che vi permetterà di fruire dei contenuti Sky anche in mobilità, e il decoder Sky Stream, un dispositivo all'avanguardia che si connette facilmente al Wi-Fi e può essere spostato dove preferite. Grazie al controllo vocale integrato e all'interfaccia intuitiva, trovare i vostri programmi preferiti sarà un gioco da ragazzi.

A soli 14,90€ al mese per 18 mesi, l'offerta Intrattenimento plus di Sky rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti dell'intrattenimento di qualità. La combinazione di un vasto catalogo, tecnologia all'avanguardia e un prezzo competitivo rende questa proposta estremamente allettante. Se desiderate arricchire le vostre serate con il meglio delle produzioni nazionali e internazionali, questa potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando.

Vedi offerta su Sky