Segui la nuova UEFA Champions League con questa SUPER offerta Sky!

Siete alla ricerca di un'esperienza sportiva televisiva senza precedenti, che vi permetta di seguire i più grandi eventi sportivi internazionali senza svuotare il portafoglio? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta straordinaria di Sky. Il pacchetto Sky TV + Sky Sport è ora disponibile all'incredibile prezzo di 29,90€ al mese per 18 mesi, con un risparmio di ben 22€ mensili rispetto al prezzo standard di 51,90€. Un'opportunità unica per immergervi nel mondo dello sport ad alto livello a una frazione del costo abituale!

Vedi offerta su Sky Sport

Pacchetto Sky TV + Sky Sport, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo pacchetto è l'ideale per gli appassionati di sport a 360 gradi. Con la nuova UEFA Champions League in primo piano, che offre ben 185 partite su 203 in esclusiva, gli amanti del calcio troveranno pane per i loro denti. Ma non è tutto: il pacchetto soddisfa anche gli appassionati di motori, con la copertura completa di Formula 1® e MotoGP™ in diretta esclusiva. Gli amanti del tennis potranno godersi l'ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, oltre a Wimbledon e alle Nitto ATP Finals. Per gli appassionati di basket, c'è la NBA, mentre gli amanti di rugby e golf troveranno ampio spazio nella programmazione.

La nuova formula della Champions League rende l'offerta ancora più allettante. Per la prima volta, 5 squadre italiane si sfideranno contro le migliori d'Europa in un formato rinnovato e più coinvolgente. La fase a gironi si trasforma in una classifica unica con 36 squadre, seguita da emozionanti playoff. Questo nuovo formato garantisce partite di alto livello fin dall'inizio della competizione.

Ma Sky non si ferma qui. Il pacchetto include anche Eurosport, che vi permetterà di seguire eventi come Roland Garros, Australian Open, il meglio del ciclismo e degli sport invernali, tutto senza costi aggiuntivi. E per chi desidera ancora più calcio, con soli 7,90€ in più al mese è possibile aggiungere la Serie A ENILIVE (3 partite su 10 a turno), tutta la Serie C e le migliori sfide di Premier League e Bundesliga.

A soli 29,90€ al mese per 18 mesi, con attivazione a 19€ tramite Sky Stream, questo pacchetto rappresenta un'opportunità eccezionale per tutti gli appassionati di sport. La combinazione di eventi sportivi di primo piano, tecnologia all'avanguardia come Sky Stream (che permette di mettere in pausa, riavviare dall'inizio e guardare in 4K HDR) e la flessibilità offerta da Sky Go rende questa offerta un vero e proprio must-have per chi vuole vivere lo sport al massimo livello, comodamente dal proprio salotto.

