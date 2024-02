Star Wars Unlimited, dove preordinare il nuovo gioco di carte al miglior prezzo

Amate Star Wars, e anche i giochi di carte? In tal caso non potete assolutamente perdervi Star Wars: Unlimited, il nuovo gioco di carte collezionabili, ideale per bambini e adulti dai 12 anni in su, che vi permetterà di esplorare l'universo di Star Wars in compagnia di personaggi iconici come Luke Skywalker e Darth Vader. Ebbene, nonostante uscirà l'8 marzo, i preorder sono già aperti su Amazon!

Star Wars: Unlimited, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars: Unlimited è, ovviamente, il prodotto ideale per gli appassionati dell'universo di Star Wars e gli amanti dei giochi di carte collezionabili. Il gioco prevede la costruzione di un mazzo utilizzando carte acquisite da booster pack dal contenuto casuale, ognuna delle quali ha punti di forza, di debolezza e molteplici capacità uniche. Perché si chiama "Unlimited"? Proprio perché con oltre 200 carte (solo nel primo set) offre già illimitate strategie e combinazioni con cui poter vincere la battaglia contro il proprio avversario.

In particolare, lo starter set è perfetto per cominciare dato che include due mazzi precostruiti con personaggi iconici come Luke Skywalker e Darth Vader per un divertimento immediato. Il kit contiene, infatti, tutto il necessario per iniziare a giocare, come gettoni e portamazzo, assicurando un'esperienza completa per i neofiti che desiderano imparare le dinamiche del gioco.

Star Wars Unlimited, dove preordinarlo al miglior prezzo