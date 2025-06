Tutto in uno, veloce e sicuro: è disponibile il caricatore multiplo INIU da 100W in offerta a 30 euro con uno sconto del 5% e un coupon extra del 10% da attivare in pagina. Questo accessorio utilizza la tecnologia GaN e permette di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente grazie alle 2 porte USB-C e 1 USB-A, risultando 35% più compatto del caricatore Apple originale.

Caricatore multiplo INIU 100W, finalmente potrai caricare tutto insieme!

Il caricatore multiplo INIU da 100W è l'accessorio ideale per professionisti, studenti e viaggiatori che utilizzano quotidianamente dispositivi multipli. Se vi destreggiate tra MacBook, iPhone, iPad e altri dispositivi, questo caricatore vi permetterà di alimentarli tutti con un'unica soluzione compatta. Grazie alle sue tre porte (2 USB-C e 1 USB-A), sostituisce efficacemente i caricatori originali ingombranti, liberando spazio sulla scrivania e nella borsa da viaggio.

Il caricatore multiplo INIU da 100W utilizza la tecnologia GaN per offrire una ricarica veloce e sicura attraverso 2 porte USB-C e 1 porta USB-A. Supporta i protocolli PD 2.0 e PD 3.0, garantendo compatibilità universale con iPhone, MacBook, iPad e dispositivi Samsung. Il design compatto è 35% più piccolo del caricatore Apple da 96W, con spina pieghevole per massima portabilità. Vi consigliamo questo caricatore per la sua straordinaria versatilità: con soli 30€ (scontato da 32€) e un ulteriore coupon del 10%, ottenete una soluzione 3-in-1 che sostituisce più caricatori. La capacità di ricaricare iPhone al 65% e MacBook al 55% in 25 minuti, unita alla garanzia di 3 anni INIU, lo rendono un investimento eccellente per chi cerca efficienza e qualità in un unico prodotto compatto.