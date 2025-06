Windows 11 (su Amazon a prezzo scontato) ha introdotto un'interfaccia utente rinnovata e numerose funzionalità, ma come spesso accade con i sistemi operativi, gli strumenti integrati potrebbero non soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti. Che si tratti di funzionalità mancanti o di prestazioni non ottimali, la vasta comunità di sviluppatori open-source, aziende di terze parti e persino Microsoft stessa offrono alternative più potenti e ricche di feature. Questa guida esplora 12 applicazioni considerate fondamentali per migliorare significativamente l'esperienza su Windows 11, adatte a un'ampia gamma di utenti, indipendentemente dalla loro specializzazione.

L'obiettivo non è fornire un elenco per categorie specifiche come editor video o grafici, che richiedono software dedicati, bensì presentare una serie di strumenti essenziali che possono costituire una solida base per qualsiasi configurazione di Windows 11, sia essa su un nuovo computer o un'installazione pulita del sistema.

1. PowerToys: La cassetta degli attrezzi per utenti esperti

Impossibile non iniziare con PowerToys, una suite di utility open-source sviluppata da Microsoft stessa, pensata per gli utenti esperti che desiderano estendere le funzionalità del sistema operativo.

Tra i suoi moduli più apprezzati troviamo FancyZones, per creare layout di finestre personalizzati e migliorare il multitasking; Color Picker, per identificare e copiare codici colore da qualsiasi punto dello schermo; Text Extractor, per copiare testo da immagini; e Mouse utilities, per ritrovare facilmente il cursore o evidenziare i clic. PowerToys è scaricabile dal Microsoft Store o da GitHub.

2. Windows Terminal Preview: La console moderna per eccellenza

Sebbene Windows 11 includa Windows Terminal, la versione Preview offre accesso anticipato a nuove funzionalità, correzioni di bug e miglioramenti.

Questa applicazione moderna, veloce e personalizzabile è progettata per essere l'esperienza da riga di comando principale, unificando Prompt dei comandi, PowerShell e il Sottosistema Windows per Linux. Disponibile sul Microsoft Store o GitHub.

3. NanaZip: Compressione file moderna ed efficiente

File Explorer di Windows 11 gestisce la compressione e decompressione di file ZIP, TAR e RAR, ma con alcune limitazioni, come l'impossibilità di dividere archivi compressi o gestire la crittografia avanzata.

NanaZip, un fork open-source di 7-Zip, supera queste mancanze offrendo un'interfaccia moderna in linea con il design di Windows 11 e il supporto per il nuovo menu contestuale. Si può installare dal Microsoft Store o GitHub.

4. EarTrumpet: Controllo audio granulare a portata di click

EarTrumpet è una popolare app open-source che sostituisce e migliora il mixer volume predefinito di Windows. Permette di regolare rapidamente i livelli audio per l'intero sistema o per singola applicazione direttamente da un'icona nella barra delle applicazioni, evitando di navigare nelle impostazioni audio del sistema. Reperibile sul Microsoft Store o GitHub.

5. QuickLook: Anteprime rapide senza aprire file

Ispirata alla funzionalità omonima di macOS, QuickLook consente di visualizzare anteprime di immagini, documenti di testo e altri formati semplicemente selezionando il file e premendo "Ctrl + Spazio".

Questo strumento offre anteprime più grandi e veloci rispetto a quelle integrate in Esplora File. Installabile dal Microsoft Store o GitHub.

6. Visual Studio Code: L'editor di codice versatile per tutti

Visual Studio Code (VS Code) è un editor di codice gratuito e open-source di Microsoft, estremamente popolare. Pur non essendo un ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo come Visual Studio, fornisce gli elementi essenziali di un IDE, rendendolo adatto a quasi ogni tipo di sviluppo o semplice revisione di codice, anche per chi non ha esperienza di programmazione.

Offre IntelliSense, debug, integrazione con terminale e Git, ed è supportato da un vasto marketplace di estensioni. Disponibile sul Microsoft Store o dal sito ufficiale.

7. Obsidian: La gestione della conoscenza personale evoluta

Obsidian si propone come un sostituto avanzato del Blocco Note, configurandosi come uno strumento di "personal knowledge management" (PKM). Ideale per prendere appunti, la sua vera forza risiede nella capacità di collegare idee tramite link, creando una rete di conoscenze simile al funzionamento del cervello.

I file sono archiviati localmente, garantendo l'accesso offline. Offre funzionalità di sincronizzazione e pubblicazione a pagamento, ma è possibile aggirare la sincronizzazione archiviando la cartella "Vault" in un servizio cloud. Scaricabile tramite WinGet o dal sito ufficiale.

8. Everything: Ricerca file istantanea

Nonostante la funzione di ricerca integrata in Windows 11, Everything di Voidtools si distingue per la sua incredibile velocità. Indicizzando solo i nomi di file e cartelle, fornisce risultati di ricerca quasi istantanei. È leggero, efficiente e può anche indicizzare contenuti su unità di rete.

È disponibile anche in versione portable. Ottenibile tramite WinGet o dal sito ufficiale.

9. Files App: Un File Explorer alternativo e potenziato

Files è un popolare file manager di terze parti che mira a offrire un'esperienza più moderna e funzionalità non presenti nell'Esplora File predefinito. Tra le sue caratteristiche spiccano un'interfaccia personalizzabile, supporto per il doppio pannello, tag per file e cartelle (simili al Finder di macOS) e integrazione nativa con diversi servizi cloud come OneDrive, Google Drive e iCloud.

Disponibile sul Microsoft Store o dal sito ufficiale.

10. Auto Dark Mode: Modalità scura e chiara automatizzate

Per chi ama alternare tra la modalità chiara e scura del sistema in base all'ora del giorno, Auto Dark Mode è l'utility perfetta. Permette di programmare il cambio di tema a orari personalizzati, dall'alba al tramonto, o in sincronia con la luce notturna del sistema operativo, potendo anche cambiare lo sfondo del desktop di conseguenza.

Reperibile sul Microsoft Store o dal sito ufficiale.

11. WinDirStat: Analisi dettagliata dello spazio su disco

Le impostazioni di archiviazione di Windows 11 aiutano a gestire lo spazio su disco, ma WinDirStat (Windows Directory Statistics) offre un'analisi molto più dettagliata.

Questo strumento gratuito scansiona le unità e crea un report grafico intuitivo che mostra quali file e cartelle occupano più spazio, facilitando l'identificazione e la rimozione di contenuti superflui. Supporta anche l'analisi di unità di rete. Scaricabile tramite WinGet o dal sito ufficiale.

12. VLC Media Player: Il lettore multimediale universale

Un classico intramontabile, VLC Media Player è un'applicazione gratuita, open-source e multipiattaforma che rimane uno dei lettori multimediali più popolari grazie alla sua capacità di riprodurre quasi ogni formato audio e video esistente, inclusi DVD, CD Audio e streaming di rete. È spesso in grado di gestire file incompleti o leggermente corrotti. Indispensabile per qualsiasi installazione di Windows, è disponibile sul Microsoft Store o dal sito ufficiale VideoLAN.

Queste dodici applicazioni rappresentano un eccellente punto di partenza per arricchire Windows 11, colmando le lacune degli strumenti predefiniti e offrendo un significativo incremento in termini di produttività, personalizzazione ed efficienza generale. Valutare l'integrazione di questi software può trasformare radicalmente l'interazione quotidiana con il proprio PC.