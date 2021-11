Scopri Starzplay: i primi 7 giorni sono gratis su Amazon Prime Video!

Amazon Prime Video vanta un catalogo di film e serie televisive mastodontico, eppure permette a tutti i clienti di ampliarlo con ulteriori servizi di abbonamento, come nel caso di Discovery+ e Infinity Selection. In questo articolo, dunque, vogliamo illustrarvi una nuova iniziativa del colosso statunitense, che consente di avviare una prova gratuita di sette giorni sui titoli targati Starzplay.

Come nel caso di Discovery+ e Infinity Selection, il catalogo di Starzplay è accessibile a coloro che sottoscrivono un servizio di abbonamento aggiuntivo, che può essere attivato solo ed esclusivamente dagli abbonati ad Amazon Prime. Per poter abbonarsi a questo servizio è necessario dunque collegarsi al seguente indirizzo, e iniziare il periodo di prova gratuito. Dopo sette giorni di prova, l’abbonamento prevede un costo mensile di 4,99€.

Starzplay propone una lista di serie TV avvincenti e nuovi film ogni mese, e dunque rappresenta una buonissima opportunità di arricchire la già corposa proposta di Prime Video, con contenuti nuovi e adatti ad un pubblico ampio. Tra i migliori contenuti vi segnaliamo Stand, Heels, It’s a Sin, Normal People, Dr Death e tanti altri ancora.

Chiaramente, come tutti i servizi offerti da Amazon Prime Video, anche questo offre la possibilità di disdire in qualsiasi momento, senza nessuna penale da pagare, attraverso un comodo pulsante nelle impostazioni del proprio account. Ciò detto, visto il gran numero di contenuti, vi suggeriamo di consultare l’offerta di Starzplay al seguente indirizzo, ma ricordiamo che è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per poter accedervi.

