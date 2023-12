Dove vedere Roma - Fiorentina in TV e streaming

Questa sera alle ore 20:45 avrà luogo lo scontro fra Roma e Fiorentina presso lo stadio Olimpico di Roma. Il match è valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

Dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo, la Roma di José Mourinho è pronta a scendere nuovamente in campo in occasione della quindicesima giornata di campionato. I giallorossi affrontano la Fiorentina di Vincenzo Italiano in una partita importante per la zona Champions League. Il confronto contro la Fiorentina rappresenta la prima delle quattro sfide difficili che il club giallorosso dovrà affrontare in campionato nel mese di dicembre.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 10 dicembre, alle 20:45 in diretta in esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno quindi fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Se invece siete abbonati Sky, potete guardare la partita su Zona DAZN, canale 214. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; è anche compatibile con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.

Come vedere Roma - Fiorentina se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.