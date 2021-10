Segway Ninebot: il monopattino elettrico perfetto, scontato di oltre 150€!

Se siete alla ricerca di un mezzo di trasporto green, di ottima qualità e che sia duraturo, allora non potete assolutamente perdervi l’occasione di acquistare lo splendido monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30 a prezzo scontato, giacché, proprio in queste ore, Amazon lo sta proponendo con uno sconto che supera i 150 euro!

Avete capito bene! Parliamo di 158,09€ di sconto, che abbassano il prezzo di questo monopattino elettrico pieghevole dagli originali 799,99€ al prezzo di 641,90€. Un prezzo certamente ancora alto, ma che ben si rispecchia nelle caratteristiche tecniche di questo prodotto che, intuirete, è ai vertici della categoria, e tra i prodotti di punta di Segway, ovvero una delle più innovative ed avanguardistiche aziende nel campo del trasporto elettrico e green!

Equipaggiato con un’ampia e potente batteria agli ioni di litio, il Segway Ninebot Max G30 è un monopattino veloce e dalla grande autonomia, che può raggiungere la velocità massima di 25 Km/h, con un’autonomia che può arrivare anche a 65 km! Un dato da non sottovalutare, specie per chi utilizza quotidianamente un monopattino elettrico per muoversi rapidamente, e quotidianamente, in città. La media di questi prodotti, infatti, è molto più bassa in termini di kilometri massimi, mentre grazie a Segway Ninebot Max G30 potrete serenamente andare e tornare da casa, senza l’obbligo di una sosta forzata per non restare a piedi.

Affidabile e molto comodo, Segway Ninebot Max G30 si propone con un solido telaio in alluminio, ed un sistema pieghevole che permetta di trasportarlo comodamente, anche al netto dei suoi 23 chili circa di peso. A ciò, Segway ha poi aggiunto un manubrio con impugnature in gomma morbida facile da regolare, e ruote da 10″ con pneumatici ammortizzanti, in grado di offrire un’ottima stabilità, anche in situazioni di terreno accidentato o sconnesso, nonché di terreno sdrucciolevole il che, visto l’imminente arrivo del periodo delle piogge, non è affatto da sottovalutare!

Affidabile, sicuro, e provvisto di un ottimo sistema frenante, il Segway Ninebot Max G30 è, in sostanza, un monopattino elettrico di assoluto pregio che, in sconto di ben 158,09€, può certamente rappresentare un acquisto sensato in quello che è un panorama in cui è difficile orientarsi, specie da quanto è esploso il boom dei mezzi di trasporto alternativi e green.

