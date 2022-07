Se siete alla ricerca di abbigliamento sportivo e streetwear per andare incontro al periodo estivo, sarete felici di sapere che al momento, da Foot Locker, potrete acquistare prodotti scontati fino al 50%! Nella sezione saldi estivi, avrete la possibilità di scegliere tra maglie, pantaloni, sneakers da uomo, donna e bambino, disponibili a prezzi ridotti ma solo fino al 31 luglio!

I brand in forte sconto sono tantissimi, a partire da capi di tendenza firmati Adidas, Nike e Jordan fino a prodotti Champion, Diadora ed Ellesse. Si tratta di promozioni assolutamente convenienti che vi consigliamo di sfruttare nel corso di questi giorni, prima che i prezzi tornino a salire!

Come vi abbiamo accennato nell’introduzione, avrete la possibilità di trovare abbigliamento di ogni genere, colore e taglia. Nel caso foste alla ricerca di un ottimo paio di sneakers da uomo, vi consigliamo di dare uno sguardo alle adidas Forum Tech nella splendida colorazione Core Black- Carbon Orbit-Violet. Al momento potrete portarle a casa al costo di soli 89,99€ invece di 129,99€.

Queste scarpe sono un omaggio al modello originale realizzato negli anni ’80 e uniscono perfettamente lo stile vintage con quello moderno. La tomaia in mesh traspirante con rivestimenti in pelle scamosciata, inoltre, evita di far sudare eccessivamente i vostri piedi e vi offre il massimo del comfort, anche nel corso di lunghe giornate. In più, l’ottima suola in gomma con borchie e l’intersuola di schiuma vi assicurano un’aderenza ottimale al terreno e massima stabilità, permettendovi di camminare e correre evitando storte o scivolate.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Foot Locker dedicata.

