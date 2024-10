Settembre 2024: quali sono i prodotti che avete acquistato di più?

A differenza di agosto, quando il periodo delle vacanze estive ha rallentato gli acquisti online e i consumatori non hanno focalizzato l'attenzione su prodotti specifici, settembre ha segnato un'inversione di tendenza. Il mese è stato caratterizzato dal lancio di prodotti di grande interesse, come l’iPhone 16, e da una serie di offerte su articoli di successo, tra cui alcuni robot aspirapolvere. Grazie a queste novità, molti di voi hanno contribuito a far emergere tra i prodotti più acquistati del mese anche articoli di fascia alta.

Come già fatto per agosto, di seguito trovate la classifica dei 10 prodotti più venduti tra i lettori di Tom's Hardware, ordinati dal più acquistato al meno acquistato. Un elenco che non solo soddisfa la curiosità dei lettori, ma offre anche uno spunto per capire, pur con i dovuti limiti, le tendenze del mercato. In attesa di scoprire i dati di ottobre, che saranno sicuramente influenzati dalla Festa delle Offerte Prime, vi lasciamo alla lista completa.

I prodotti più acquistati a settembre 2024