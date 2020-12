Settimana del caffè Amazon: tanti sconti su cialde e macchine!

Dopo avervi proposto le offerte della mattinata, torniamo a parlare di Amazon e di quella che è la sua nuova iniziativa esclusivamente pensata per gli amanti del caffè, a prescindere che esso sia in cialde, in chicchi o nella più tradizionale polvere. Grazie alla “settimana del caffè“, infatti, il portale vi offrirà tantissime occasioni per acquistare prodotti per la preparazione e le degustazione del caffè, con tante offerte che riguardano praticamente tutti i principali brand, compresi i nomi più celebri e blasonati come Nespresso.

Le offerte sono numerose e variegate e, come detto, comprendono così tanti prodotti da potersi facilmente adattare a tutte le esigenze e, soprattutto, a tutte le tasche il che, specie se si considera l’imminenza del Natale non è un fattore da sottovalutare! E così tra le varie, troviamo brand come Severin, Lavazza, Bialetti, Nescafé e, per l’appunto, la succitata Nespresso che, pur offrendosi con il numero più ridotto di offerte rispetto alla concorrenza, ha comunque pensato di scontare una delle sue nuovissime macchine con sistema Vertuo, ovvero quello che è il nuovo sistema di incapsulamento ed erogazione che il brand ha creato per gli amanti del caffè lungo.

La macchina in questione è la Nespresso Vertuo ENV 150.R (anche nota come Vertuo Plus D), che permette l’utilizzo delle nuove capsule Nespresso per il meglio del caffè in tazza. Con il nuovo sistema, infatti, non è solo possibile ottenere il classico ed aromatico espresso in stile italiano, ma anche nuove e più lunghe varianti. Di va quindi dal classico caffè espresso al più voluttuoso e vellutato “Gran Lungo”,

Grazie inoltre alla nuova tecnologia Centrifusion di Nespresso, non solo le macchine Vertuo sono in grado di riconoscere le cialde inserite per erogare una quantità ottimale di prodotto, ma producono la bevanda grazie ad una rotazione della capsula, per migliorare l’estrazione dell’aroma, creando quindi il caffè perfetto. Si tratta di un sistema innovativo e versatile, a dir poco entusiasmante per tutti i veri amanti del caffè che, grazie a Vertuo, potranno assaporare un’esperienza di degustazione autentica, complice la straordinaria qualità delle miscele Nespresso che, almeno a nostro giudizio, sono a tutt’ora le migliori del mercato.

Ebbene, per ciò che riguarda Amazon, potrete acquistare la Nespresso Vertuo ENV 150.R al prezzo eccezionale di soli 99,00€, con uno sconto del 45% rispetto agli originali 180,00€ necessari per l’acquisto! Inoltre, acquistando questa macchina Amazon vi regalerà anche un buono da 30€ spendibile negli store Nespresso o sullo shop online dell’azienda, così che possiate cominciare subito ad ordinare i vostri caffè preferiti!

Insomma, si tratta davvero di una bella occasione per regalare, o regalarsi, una nuova macchina per il caffè, senza contare che le offerte Amazon non si limitano a questo, ed anzi lo store è davvero ricchissimo di proposte per tutti gli amanti del caffè, motivo per cui vi invitiamo non solo a consultare la nostra lista di articoli consigliati, ma anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

