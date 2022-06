Se siete in cerca di un ottimo titolo con cui tenervi impegnati nel corso delle prossime vacanze estive, e che goda anche di un’ottima rigiocabilità, allora non potete davvero ignorare quest’ottima offerta Amazon relativa lo splendido Sifu, action game realizzato da Sloclap, e accolto con grande clamore da pubblico e critica.

Dopo un debutto esclusivamente digitale, Sifu è da qualche mese disponibile anche in formato fisico, ad un prezzo, di per sé, già competitivo, ovvero a 49,99€. Oggi, tuttavia, Amazon ha ulteriormente ribassato il prezzo dell’edizione PS5, ora acquistabile a soli 39,99€ e, pertanto, davvero imperdibile per chiunque non abbia ancora giocato questa piccola perla.

Improntato su di un’idea semplice ma geniale, Sifu è un roguelike in salsa beat ‘em up, che vi metterà nei panni di un talentuoso e inarrestabile maestro di arti marziali, la cui particolarità è quella di poter ritornare in vita dopo ogni morte.

Il punto è che ad ogni game over il nostro protagonista invecchierà progressivamente, perdendo in velocità, ma aumentando in forza, rendendo l’approccio al gioco sempre diverso, ma davvero molto galvanizzante, complice un sistema di combattimento dinamico e fluido, che renderà l’azione su schermo una gioia per gli occhi!

Caratterizzato da una direzione artistica eccellente, Sifu è un titolo impegnativo e stratificato che, per altro, nella sua edizione fisica gode anche di alcuni gradevoli bonus, quali un artbook, una soundtrack digitale ed una serie di 3 splendide litografie, che evidenziano ancor meglio lo splendido impegno artistico del team di Sloclap.

Impreziosito da una steelbook, Sifu è un titolo davvero imperdibile, a dir poco perfetto per questa estate di vacanze visto il suo ritmo incalzante ed appassionante e, per questo, vi suggeriamo di completare quanto prima il vostro acquisto, così da portarvi a casa la vostra copia prima che i prezzi, prevedibilmente, tornino a salire!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina del prodotto, ma questo non prima di avervi invitati, ancora una volta, ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, con cui potrete scoprire in tempo reale quelli che soni i migliori sconti della rete.

I canali sono quattro e sono tematici, e li abbiamo dedicato agli sconti quotidiani relativi a: Offerte generiche, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!