Smart TV 4K Samsung QE75Q6FN da 75″ in sconto del 64% su eBay!

Se siete desiderosi di cambiare il vostro vecchio televisore con un nuovo modello top di gamma allora questo è il posto giusto per trovare la risposta alle vostre esigenze! eBay, infatti, ha pensato bene di mettere a disposizione la Smart TV QE75Q6FN di Samsung da 75 pollici al prezzo più basso di sempre, grazie ad un incredibile sconto del 64%.

La Smart TV Samsung QE75Q6FN, per chi non la conoscesse, possiede innanzitutto un pannello QLED da 75 pollici con risoluzione in 4K (vale a dire 3840 x 2160 pixel). Ad impreziosire la scheda tecnica, come già detto nell’introduzione, ci sono tutte le varie tecnologie implementate nel display, come il QColor e il QContrast. La prima permette di aumentare il numero di colori riproducibili dal pannello (secondo i dati tecnici il numero supera il miliardo di colori), mentre la seconda tecnologia consente di aumentare efficacemente il contrasto delle immagini per rendere la visione più vicina alla realtà.

Questa Smart TV gode di un sistema operativo proprietario Samsung che permette di collegarsi ai migliori servizio on-demand del momento, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, ma anche a tutti gli altri maggiori servizi di contenuti, ad esempio YouTube e Twitch. Tutto questo è possibile grazie ad un comparto connettività completo che comprende anche un’antenna wireless e una porta Ethernet. Non mancano infine, la tecnologia Dolby Digital Plus per la decodifica audio dei contenuti e il sintonizzatore TV (DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2).

La smart TV di Samsung, nella sua edizione da 75 pollici, ha un prezzo di 2799,00 euro, ma potete acquistarla a soli 999,00 euro. Insomma, questa promozione rappresenta senza ombra di dubbio un’occasione da prendere al volo, considerando il prezzo di partenza (e dunque lo sconto applicato) e soprattutto le specifiche del pannello. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram, per non perdere tutte le novità legate a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

