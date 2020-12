Smart TV e soundbar in offerta nell’ultimo giorno dell’anno su Amazon

Quelle che andremo a segnalarvi oggi sono le ultime offerte dell’anno che faranno sicuramente piacere agli amanti dello shopping online dell’ultimo minuto, e come potevamo iniziare se non con Amazon che, in occasione della vigilia di capodanno, propone agli appassionati di audio-video sconti importanti su alcuni dei migliori prodotti Samsung, come smart TV e le tante amate soundbar.

A ricevere il crollo di prezzo maggiore sono proprio quest’ultime e la più interessante, a nostro avviso, è la soundbar Samsung HW-Q60T/ZF, acquistabile fino al termine di questa giornata al suo minimo storico, cioè 249,99€. Con uno sconto che supera il 40%, si tratta di un’occasione imperdibile per coloro che hanno sempre voluto migliorare l’audio della propria smart TV, anche perché questo modello specifico di Samsung è uno dei migliori (se non il migliore) che potete comprare in questa fascia di prezzo.

Le soundbar del noto produttore sudcoreano, infatti, si differenziano dalla massa grazie ad un suono equilibrato e chiaro, ma allo stesso tempo potente e in grado di sprigionare un bel “pugno” quando ce n’è bisogno, merito della presenza di un subwoofer dedicato esclusivamente per riprodurre al meglio le frequenze più basse tipiche dei film d’azione e horror. Sappiamo, infatti, che ottenere un suono equilibrato e una risposta in frequenza che si spinge quasi fino alla soglia uditiva dell’essere umano in una soundbar è molto difficile a causa delle sue dimensioni ridotte, ma Samsung con il modello HW-Q60T/ZF è riuscita nell’intento, nonostante questo non sia il suo modello di punta.

Con questo modello, inoltre, non c’è bisogno di intervenire sull’equalizzatore per rendere l’audio adatto al vostro ambiente, dal momento che questa soundbar analizza il segnale audio per offrire automaticamente un suono ottimizzato in base a ogni singola scena, grazie alla tecnologia che Samsung chiama Adaptive Sound che permette, appunto, di sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso, in modo da non perdervi neanche una parola nei dialoghi più sussurrati. Inoltre, l’assenza di fili rende il tutto ancora più godibile potendo, tra le altre cose, posizionare il subwoofer nel punto più ideale della vostra stanza, ovvero quello dove le frequenze basse vengono messe più in risalto (di solito in un angolo) e ottenere così un’esperienza davvero cinematografica.

Detto ciò, non ci resto altro che invitarvi a visitare la pagina dedicata per scoprire gli altri modelli che Amazon ha riservato per oggi.

