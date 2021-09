Smart TV HiSense 50A7GQ con HDMI 2.1 a meno di 500€ su Mediaworld

Come avrete constatato voi stessi, le offerte di Mediaworld sono state molto vantaggiose in questa prima metà di settembre e il portale sembra avere tutte le intenzioni di procedere in questa direzione, proponendo per il resto del mese ottimi sconti su ogni tipo di elettrodomestico. Queste occasioni si trovano nella ormai nota iniziativa Solo per Oggi, che raccoglie una serie di prodotti di alto livello e ne taglia il prezzo in maniera importante, ma solo fino alla mezzanotte.

Il portale ha ancora una volta riservato trattamenti speciali a numerosi articoli, ma vogliamo consigliarvi l’HiSense 50A7GQ, ossia l’ultima smart TV prodotta dal noto brand, la quale viene subito scontata al punto da permettervi di risparmiare già oltre 100€, riducendo il prezzo originale di 639,00€ a 499,00€. Come saprete, i televisori HiSense si sono sempre contraddistinti per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo, una caratteristica che ritroviamo anche sul modello di ultima generazione, dato che il pannello vanta tecnologie che, di solito, sono presenti sui modelli più costosi.

Tra queste segnaliamo innanzitutto il pannello QLED da 50 pollici, che è in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori in maniera precisa e realistica, al quale si affianca il Dolby Vision per ottenere un’esperienza cinematografica, resa possibile grazie anche al relativo Dolby Atmos, la tecnologia che sfrutta gli altoparlanti integrati del televisore per trasmettere un suono surround capace di riempire l’intera stanza. Le immagini a schermo saranno poi estremamente dettagliate con la risoluzione 4K nativa, e qualora il programma televisivo non dovesse essere trasmesso alla massima risoluzione, ci penserà l’Upscaler di HiSense 50A7GQ a permettervi di ottenere un’immagine perfetta.

Oltre agli aggiornamenti sul pannello, la nuova HiSense 50A7GQ ha ricevuto miglioramenti anche sulla parte della connettività, dove ora sono presenti ben 3 porte HDMI 2.1. Vale la pena segnalare però che la frequenza di aggiornamento del pannello è limitata a 60Hz, ma i videogiocatori potranno attivare la modalità gaming, che riduce l’input lag e i classici difetti dell’immagine che potrebbero manifestarsi durante le scene di gioco più concitate. A tal proposito, collegando una console di gioco, il televisore la riconoscerà e si imposterà automaticamente nella modalità che vi garantirà le massime prestazioni in game.

Infine, con Google Assistant e con il telecomando smart avrete un’esperienza multimediale ai massimi livelli, per non citare poi i controlli vocali di Alexa, che soddisferà tutte le vostre esigenze. Insomma, una smart TV davvero ottima, che va a migliorare le già ottime caratteristiche dei modelli della precedente generazione, perfetta per coloro che vogliono guardare i propri film preferiti con una qualità ottima senza però spendere migliaia di euro.

