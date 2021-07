Smart TV HiSense da 50″ con 4K e HDR a meno di 400€ su eBay

Mentre su Mediaworld continuano i festeggiamenti degli Europei 2020, con sconti extra fino a 300€, su eBay proseguono le offerte de “Gli imperdibili”, con tantissimi articoli proposti a prezzi davvero molto bassi e vantaggiosi, soprattutto qualora abbiate la necessità di acquistare articoli di grandi dimensioni (e prezzo sostanzioso), come ad esempio le smart tv di ultima generazione.

Proprio queste ultime, infatti, sono le assolute protagoniste di questa giornata di sconti, con articoli di assoluto pregio venduti a prezzi che si faticherebbe a ritrovare in giornate come il Black Friday. Un esempio? L’ottimo Hisense 50A7500F da 50 pollici, un televisore che gode di un imbattibile rapporto qualità/prezzo, oggi ancora più conveniente grazie allo sconto di ben 250,00€, che vi permetterà di comprarlo a soli 379,00€ anziché 629,00€.

Una cifra davvero bassa per un televisore da 50″ che dispone di supporti come HDR e Dolby Vision, quest’ultimo spesso assente sui modelli dei principali competitor. Dotato di un pannello LED dai colori brillanti e vivaci, Hisense 50A7500F è un televisore con risoluzione 4K ed un’ottima qualità dei dettagli, equipaggiato, per altro, con un chip per l’intelligenza artificiale che è in grado di esaminare ogni singolo pixel con l’obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti a schermo, sia per quanto riguarda quelli in alta definizione, sia quelli in risoluzioni più basse, lavorando autonomamente per compensare la perdita di informazioni dovuta al segnale di bassa qualità.

Inoltre, Hisense 50A7500F gode di un buon comparto audio, con gli altoparlanti che riusciranno a riprodurre anche i complessi effetti sonori tipici del formato DTS Virtual: X. Ovviamente, immancabile la presenza di Alexa, perfetta per completare la vostra esperienza di intrattenimento e informazione. Insomma, una smart tv che riuscirà a soddisfare le esigenze di chi vuole seguire il proprio sport e serie tv preferite ad un’ottima qualità, nonostante venga proposta ad un prezzo molto competitivo.

Detto ciò, le offerte di eBay sono numerose anche oggi, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata e, come sempre, dare un’occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata in calce, dove raggruppiamo quelle che sono, secondo noi, le occasioni imperdibili delle ultime ore. Prima di scoprire le prossime offerte, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

