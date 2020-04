Smart TV in sconto del 40% nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le proposte Unieuro, oggi quasi totalmente concentrate sulla proposta di ottimi smartphone in offerta, è ora arrivato il turno di Mediaworld che, come ormai avrete imparato, grazie alle sue offerte “Solo per oggi” si è ormai accaparrato una fetta importantissima del mercato degli sconti, complice anche il momentaneo passo indietro effettuato da Amazon a causa dell’emergenza dettata dal lock down nazionale.

Continuando a puntare su grandi elettrodomestici e tecnologia di consumo, dunque, anche oggi Mediaworld si fa strada tra i nostri interessi grazie ad un’ampia offerte di smart TV in sconto, con prezzi che, in alcuni casi, arrivano anche a decurtare del 40% il prezzo originale delle tv di grande formato, proponendoci prodotti ottimi e di fascia alta come l’eccellente smart TV 4K Samsung QE55Q82RATXZT da 55″ che dagli originali 1.299,00€ si rende più accessibile al prezzo di soli 749,00€, con un risparmio netto di ben 550 euro, sostanzialmente il prezzo di un secondo televisore!

Una TV straordinaria, dotata di schermo con tecnologia QLED, che rende i colori intensi ed ammalianti e donai ai neri una profondità senza pari, come da garantita tradizione delle TV Samsung QLED, già da tempo un punto di riferimento nel settore per questa tipologia di pannelli. Stiamo quindi parlando di un prodotto davvero eccezionale che, grazie allo sconto Mediaworld ed alla garanzia di finanziamenti a tasso zero proposta dal portale, vi permetterà di portarvi a casa questo straordinario prodotto a soli 37,45€ al mese in 20 comode rate, costituendo così un’occasione eccelsa per rinnovare il proprio angolo dedicato all’intrattenimento con costi decisamente al di sotto della media del mercato.

Ovviamente la smart TV Samsung QE55Q82RATXZT da 55″ è solo una delle tante offerte disponibili oggi. Offerte che, come sempre, abbiamo riassunto per voi in una comoda lista di prodotti consigliati, contenente quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Al netto di questo, vi invitiamo comunque a tenere sotto controllo la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili tra le promozioni del giorno. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

