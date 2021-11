Smart TV Philips con audio da paura, scontata di oltre 500€ su eBay!

Siete alla ricerca di una buona Smart TV da poter sfruttare come hub per la visualizzazione dei vostri contenuti preferiti? Ebbene, Ebay, quest’oggi, ha esattamente ciò che fa per voi, un TV Philips che non rinuncia nemmeno alla qualità audio, donando a film e serie TV un suono pazzesco!

Il modello di riferimento è Philips 55PUS9435, nella sua versione da 55″, adesso in sconto a soli 869,00€, contro i 1399,00€ richiesti in origine. Un risparmio davvero considerevole, oltre 500,00€ di sconto!

Come accennato in apertura, il Philips 55PUS9435 è un televisore pensato per il puro intrattenimento, in particolare per la visione di Film e Serie TV. Anzitutto lo è per l’eccellente qualità video che lo contraddistingue, merito di una risoluzione che si spinge fino al 4K e assicura immagini nitide, vivaci e brillanti. Inoltre, a supporto, c’è anche HDR insieme a tutti i migliori formati, persino Dolby Vision! In questo modo, attraverso le migliori app di streaming quali Disney+, Netflix o Amazon Prime Video, avrete modo di visualizzare i contenuti al 100%, senza privarvi di alcun supporto.

Oltre a ciò, ci sono altre due caratteristiche che rendono la Smart TV Philips particolarmente indicata e adatta per godersi il miglior intrattenimento possibile, ci riferiamo ad una cura incredibile per l’audio, che assicura anche la compatibilità con Dolby Atmos, e alla presenza delle ambient light. Sostanzialmente, il retro del televisore è costellato di luci perfettamente sincronizzate con lo schermo, vale a dire che cambieranno continuamente, creando un’atmosfera perfetta e confortevole.

Insomma, come starete immaginando, la Smart Tv Philips è davvero incredibile: non si risparmia sulla qualità video, né su quella audio, e crea un ambiente rilassante grazie alle luci ambient light.

